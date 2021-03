Dit werd gezegd in de veelbesproken appgroep van Rotterdamse agenten

De schriftelijke berisping van de agenten die racistische berichten hadden geplaatst in een groepsapp leidde zowel binnen als buiten de politie tot veel onbegrip. Afgelopen zondag protesteerden honderden mensen bij het politiebureau aan het Marconiplein in Rotterdam, ze eisten het ontslag van vijf betrokken agenten. Maar wat stond er nu in die berichten? Dit is een reconstructie die de NOS heeft gemaakt.

De onafhankelijke commissie die adviseerde over de opgelegde sancties, publiceerde dinsdag haar bevindingen. De stukken geven inzicht in hoe het er aan toe ging binnen de appgroep.

Een bepalend moment is 21 januari 2019. Een van de agenten stuurt een filmpje door, waarop te zien is hoe een witte jongen wordt mishandeld door een groep jongens met een getinte huidskleur. "Dit is bij mij in de wijk", schrijft de agent. "Kankervolk. Allemaal kapot maken."

De beelden maken hem boos en roepen herinneringen op aan eigen ervaringen, verklaart hij later. Zijn collega's reageren instemmend op zijn teksten. "Ja, kut volk", tikt iemand. Anderen vinden het "kk mongolen" en "pauper allochtonen". "Meteen schieten", adviseert een van de agenten. Als iemand zegt dat de jongens in het filmpje wel zullen worden aangehouden, luidt een reactie: "Mag het hopen voor ze. Anders rij ik ze dood."

Onmacht

In de 'Jan Smit appgroep' zoals een van de groepen heet, zitten acht politiemensen, naast collega's ook vrienden van elkaar. Allemaal werken ze in basisteam Delfshaven in Rotterdam-West. Tussen juli 2018 en maart 2019 sturen ze een groot aantal berichten heen en weer, waarbij werk en privé vaak door elkaar lopen.

De reacties op het genoemde filmpje zijn volgens de betrokken agenten ingegeven door onmacht en frustratie. Omdat "die k-lijers nooit gecorrigeerd worden, niet door hun ouders, niet door de wijk en niet door justitie", zoals een van hen schrijft. Achteraf noemt hij deze reactie impulsief, zoals wel meer berichten zijn getypt vanuit de emotie.

Een van de deelnemers, een Marokkaans-Nederlandse agent, gaat het allemaal te ver. Tien minuten na de discussie over het filmpje verlaat hij de appgroep. Hij vindt de berichten racistisch en discriminerend.

Dat wordt nog een relletje, voorspelt een agent over het vertrek van een boze collega. "Waren z'n broers. En niffos", reageert een van zijn collega's. Wat hem betreft valt er niets te discussiëren: "Is altijd dat kanker volk." Het vertrek van zijn collega uit de groep vindt hij maar slap. "Kennelijk sluit hij zijn ogen voor problemen met dit soort mafkezen."

Excuses

In eerste instantie valt de ophef mee. De agent die uit de appgroep is gestapt, informeert zijn leidinggevende. Het leidt tot een gesprek met drie collega's uit de groep. Zij bieden hun excuses aan voor hun opmerkingen en krijgen de waarschuwing dat zoiets niet nog een keer mag gebeuren. Ook wordt hen verzocht de appgroep op te heffen, wat ze ook doen.

Voor de Marokkaans-Nederlandse politieman is de kwestie hiermee afgedaan, net als voor de betrokken leidinggevenden. Tot NRC ruim een jaar later lucht krijgt van de berichten en erover publiceert.

De schok die dit teweeg brengt, verandert de zaak. Nu wordt ook de districtsleiding ingeschakeld. Het leidt tot een onderzoek van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie, de afdeling die signalen van interne misstanden onderzoekt.

Hümeyra

Daarnaast werd de bekentenis van Bekir E. besproken, de man die in Rotterdam de 16-jarige Hümeyra doodschot. "Flikker", reageerde een van de agenten. Iemand anders suggereerde dat hij er vermoedelijk vanaf zou komen met een taakstraf. Dat leidt tot een reactie die vorige week (deels) naar buiten kwam: "Veel te veel. Gelukkig ben jij geen rechter. Die gozer heeft goed gehandeld, weer een Turk minder. Vrijspraak. En een schadevergoeding voor de dagen dat hij al gezeten heeft."

De politieman zegt achteraf niet meer te weten wat hij precies heeft bedoeld met zijn berichten. Mogelijk waren ze sarcastisch bedoeld, zegt hij, een "foute grap".

De onafhankelijke commissie AGFA die in opdracht van de politie adviseert over de strafmaat, waarschuwt dat ook zo'n 'grap' de geloofwaardigheid van de politie kan aantasten. In het advies staat dat de agenten werken in een wijk met veel problemen. "De voortdurende confrontatie met deze maatschappelijke problematiek kan leiden tot een zekere vorm van cynisme, die tot uitdrukking komt in een deel van de uitspraken." Het is volgens de commissie geen rechtvaardiging voor de appjes, wel een verklaring.

Beroering

De betrokken politiemensen zitten intussen weken thuis, in afwachting van het onderzoek. Ook het Openbaar Ministerie kijkt mee. Een van de agenten omschrijft het als "de heftigste tijd van mijn leven".

Uiteindelijk besluit het OM dat strafrechtelijk onderzoek niet nodig is; de politie handelt de kwestie zelf af. Het oordeel luidt dat de agenten onnodig kwetsende, racistische en discriminerende berichten hebben geplaatst en verzuimden elkaar aan te spreken op fout gedrag. Het gevolg: veel beroering en imagoschade voor de politie.