Oude bioscoop Monopole in Schiedam krijgt nieuwe bestemming als museum

Volgens het voorstel wordt het pand aan de Hoogstraat gekocht door een aantal fondsen om het vervolgens te verhuren aan het Stedelijk Museum Schiedam. "Ik ben blij dat dit bijzondere monument een nieuwe toekomst krijgt", zegt Marcel Houtkamp, wethouder economie en binnenstad."

Volgens Houtkamp heeft de gemeente het pand in 2011 gerestaureerd, maar werd het niet meer gebruikt. "Het was duidelijk dat de uiteindelijke eigenaar het pand geschikt moest maken voor gebruik. Dat is best een uitdaging gebleken bij dit monument vanwege de oorspronkelijke opzet als bioscoop. Met dit plan hebben we nu zicht op een definitieve bestemming van de Monopole. De Monopole krijgt straks een publieke functie voor alle Schiedammers en geïnteresseerde bezoekers."

Het plan van het Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken, het De Groot Fonds, Stadsherstel Maassteden en het Stedelijk Museum Schiedam voorziet in een permanente tentoonstelling en bijzondere kunstinstallaties. Ook moet het kantoor van het Stedelijk Museum in de Monopole bioscoop komen.