Nederland komt laat op gang tegen Gibraltar, Berghuis weer trefzeker

Steven Berghuis was dinsdagavond opnieuw trefzeker voor het Nederlands elftal in de WK-Kwalificatie. De aanvoerder van Feyenoord scoorde laat in de eerste helft de bevrijdende 0-1 tegen het nietige Gibraltar. Het werd uiteindelijk 0-7.

Het lukte Oranje maar niet op een gaatje te vinden tegen de elf verdedigers van Gibraltar. Uiteindelijk was het de Feyenoord-captain die de bal in de 42ste minuut per toeval voor zijn voeten kreeg en zijn tweede interlandgoal binnen krulde. Zijn eerste treffer maakte hij afgelopen weekend tegen Letland.

Tien minuten in de tweede helft was Berghuis opnieuw belangrijk met een assist op Luuk de Jong. Het team van bondscoach Frank de Boer pakte in de daaropvolgende minuten door en scoorde binnen 200 seconden drie keer via Memphis Depay, Rotterdammer en aanvoerder Georginio Wijnaldum en Donyell Malen.

In de slotfase, waarin Berghuis in minuut 80 naar de kant ging, werd er nog gescoord door Donny van de Beek en Memphis Depay: 0-7.

Oranje heeft in poule G nu zes punten uit drie wedstrijden en staat tweede. Koploper Turkije kwam niet verder dan 3-3 tegen Letland en heeft een punt meer.