Klokkenmaker ziet met eigen ogen schade brand Capelle: 'Een jeugddroom was in vervulling, maar je huilt als je dit ziet'

Ruim een week hebben tientallen ondernemers in onzekerheid gezeten of hun spullen zijn aangetast door de brand. Vorige week zondag ging een meubelzaak in Capelle aan den IJssel in vlammen op en bij die brand raakte het pand ernaast zwaar beschadigd. In het zogeheten Ondernemershuis huizen tientallen kleine zelfstandigen met een kantoor, werkplaats of atelier.

Eerst moest het pand gestut worden voordat de huurders weer naar binnen mochten om de schade op te nemen. En dat is schrikken.

Spanning voor binnengaan

Klokkenmaker Frans Schreutelkamp is heel gespannen als hij op het punt staat het pand te betreden. "Een heel spannend moment. Ik voel mijn hart in mijn keel bonzen." Hij heeft er een week van slapeloze nachten op zitten. "Ik was maar aan het malen hoe het eruit zou zien en hoe het is met de klokken van mijn klanten."

Bekijk de reportage in de video hieronder.

In zijn kleine propvolle werkplaats heeft hij antieke en soms ook hele waardevolle klokken in onderhoud en restauratie. "Sommige klanten hebben jaren gespaard voor zo'n klok of hij zit al jaren in de familie. Daar zit veel emotie aan vast," vertelt hij.

Bij binnenkomst is het pikkedonker, want er is geen stroom. Ook de brandlucht is heel indringend. Met een zaklamp loopt de klokkenmaker door de gang naar zijn werkplaats. En dan is het schrikken. "Voor het eerst naar binnen en dan slaat de schrik je om het hart. Alles is heel en ziet eruit zoals ik het heb achtergelaten maar alles ligt onder een dikke laag roet. En daar was ik al bang voor."

Alle spullen moeten uit de werkplaats.

De uurwerken hebben de rook- en waterschade redelijk doorstaan, maar van de houten kasten is dat nog de vraag. "De uurwerken gaan in een reinigingsbad en daarna in de olie. Die redden het wel. Bij de kasten heb ik meer twijfel. Daar moet de roet vanaf en de rooklucht eruit. Ik hoop dat daar een wondermiddel voor is."

Schade is groot

Ook het naaiatelier van Irma Goeree staat nog overeind maar de schade is groot. Haar naaimachine en rollen stof zitten onder het roet. "Hier is geen brand geweest, maar alles is pikzwart. Roet in naaimachines is funest. En die moeten compleet gereinigd worden door een expert."

Irma Goeree ontruimt haar atelier, ze heeft heel veel roetschade.

Om haar werk voort te kunnen zetten, heeft ze in de gauwigheid al een nieuwe naaitafel gekocht en bij een collega elders onderdak gevonden. Ze moet wel, want anders dreigt ze haar klanten te verliezen. Nu terug in haar naaiatelier kan ze voor het eerst met eigen ogen de schade zien en dat grijpt haar aan. Een paar tranen rollen over haar wangen en ze snottert. "Tot nu toe kon ik in het droog maar nu even niet meer." Ze had vorige week al een paar zielige films gekeken om haar traanbuisjes door te spoelen.

Opslagruimte van naaister Irma Goeree is helemaal afgebrand.

Haar opslagruimte zit aan de kant van de afgebrande meubelzaak en daar is niets meer van over. "Ik geef niet op, ik ga door." Naaien is haar lust en haar leven en dat geeft ze niet zomaar op. "Ik ben hier thuis mee begonnen in alle drukte van een gezin, een mooie klantenkring opgebouwd en toen het thuis niet meer paste, hier heen gegaan. Daar is nu even een abrupt einde aan gekomen."

Helse klus

Ook klokkenmaker Frans Schreutelkamp staat voor een helse klus om alle spullen uit zijn werkplaats te halen, schoon te krijgen en elders weer opnieuw te beginnen. Hij heeft op latere leeftijd en naast zijn baan als politieagent de opleiding tot klokkenmaker voltooid. "Daarmee is een jeugddroom in vervulling gegaan en dan zie je dit en dan huil je."

Ondanks alle rompslomp wil de klokkenmaker zijn werk voortzetten. "Wat een ravage hè. Voordat ik dit weer op orde heb, zijn we wel weer even verder. Maar ik ga door."

De eigenaar van het Ondernemershuis kan een deel van zijn huurders ergens anders onderdak aanbieden. Of het pand hersteld kan worden of deels gesloopt moet worden, is nog onduidelijk.