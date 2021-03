Een derde basisscholen Rotterdam kampt met lesuitval: 'Veel leerlingen zitten lang thuis, voordat klas weer kan beginnen'

Diane Middelkoop ziet de situatie met lede ogen aan. Ze maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, de leerkrachten en directeuren die op hun tandvlees lopen en over de collega's en zieke kinderen. Middelkoop is bestuurder van onderwijskoepel PCBO in Rotterdam-Zuid.

Het coronavirus woedt flink op de basisscholen. Als gevolg van besmettingen onder leerkrachten en leerlingen sluiten scholen de deuren en worden hele klassen naar huis gestuurd. Voorbeelden van scholen waar corona voor sluiting heeft gezorgd zijn basisschool de Oosthoek in Bleiswijk en de Rotterdamse basisschool Pluspunt.

De situatie op de scholen lijkt vooralsnog niet beter te worden. Integendeel, de zorgen groeien. "De hele pandemie is al een tijdje bezig. Met twee lockdowns hebben we al heel wat voor onze kiezen gehad. Iedere avond voordat je naar bed gaat, vraag je je af hoe de school de dag erna ervoor staat", zegt Middelkoop.

Lesuitval en leervertraging

In het geval een leraar ziek naar huis gaat, wordt gekeken naar een mogelijke vervanger. Alleen veel keuze is er wat dat betreft niet. Het onderwijs kampt namelijk met een lerarentekort. "Dat proces was voor corona al aan de hand. Dus als er een leraar ziek is, kijken we of anderen binnen de school de klas kunnen opvangen. Maar als alles wat armen en benen heeft voor de klas heeft gestaan en vervanging niet meer lukt, dan gaan de leerlingen naar huis."

Als een leerling corona krijgt, geldt in de meeste gevallen dat de hele klas naar huis gaat. Want, in tegenstelling tot de eerste golf vorig jaar, is nu bekend dat ook jonge kinderen ziek kunnen worden en besmettelijk zijn voor andere kinderen. Vervelend daarbij is dat de basisscholen vaak niet weten of ouderen hun kinderen testen. "We mogen daar ook niet naar vragen. Dus het resultaat is dat er dan veel kinderen lang thuis zitten, voordat de klas weer opgestart kan worden."

Of een leraar of leerling ziek wordt, het uiteindelijke gevolg is hetzelfde: lesuitval en leervertraging. Vooral daar maken de schoolbesturen zich zorgen over. Te weinig les beïnvloedt volgens hen de kwaliteit van het onderwijs. "We moeten er geen drama van maken, maar het is wel echt een probleem. En wat we in een jaar hebben opgelopen, kan je niet in een paar weken wegwerken."