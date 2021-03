Kijk mee: Visarenden paren erop los op livestream in de Biesbosch

De visarend in de Biesbosch heeft gezelschap gekregen van een vrouwtje. Het stel heeft elkaar terug gevonden en is druk aan het paren, zo blijkt uit beelden van de webcam.

De zeldzame dieren komen al vijf jaar in de Biesbosch. Het mannetje was al een paar dagen terug en nu is het vrouwtje er ook, zegt boswachter Thomas van der Es: "Dit is supergoed nieuws. Dit moeten visarenden in Nederland doen: zich voortplanten en ervoor zorgen dat het niet meer zeldzaam is dat visarenden hier broeden."

'Heel blij van worden'

"Dat ze in deze temperaturen op dat nest paring na paring uitvoeren, daar kan ik heel blij van worden", zegt Van Es enthousiast.

Volgens de boswachter is dit een gedreven paartje met veel broedsucces. Als het goed is, komen er eind mei, begin juni kleine visarendjes uit het nest. Bekijk de avonturen van het paar op deze webcam-livestream .

In totaal zitten er nu vier stelletjes visarenden in de Biesbosch.