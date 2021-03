Zelfs op de vlucht voor Nederlandse fans was acteur Winston Post niet veilig: 'Opeens hoorden we ons liedje'

De Rotterdamse acteur Winston Post mag over populariteit niet klagen. Sinds hij 21 jaar geleden in Goede Tijden, Slechte Tijden debuteerde en in de jaren daarna acteerde in de films en series van K3, is hij een bekend gezicht. Maar het kan altijd nog bekender. Zijn vrouw Denise zingt in de Vengaboys. En die groep is wereldberoemd, merkt hij.

"Al die liedjes zijn klassiekers", vertelt Post, die onlangs in het nieuws kwam omdat hij part-time rij-instructeur is geworden. "Toen ik haar net leerde kennen gingen we naar Cozumel, een klein eilandje voor de Mexicaanse kust. Heerlijk, dachten we: uit Europa weg! Weg van de Nederlanders. Maar we kwamen daar, en op de eerste middag op het strand hoorden we: boom, boom, boom, boom... En dat hele animatieteam deed mee! Wij dachten: grrr....''

Zelf speelde hij lang in producties van K3, bijvoorbeeld in de film die op het SS Rotterdam werd opgenomen: Love Cruise. Een zalige herinnering voor Post, die net als de dames van K3 door de jonge fans op handen werd gedragen: "Zo'n film ging dan gewoon in tien zalen tegelijk in première.''

K3 is wereldberoemd in Vlaanderen en Nederland, vertelt Post, maar de Vengaboys bleken dat over de hele wereld. "Een van de eerste keren dat ik bij Denise thuis kwam, en bij mijn schoonouders, zag ik ze hangen: veertig platina-albums, veertig gouden albums, diamanten albums... Ik dacht: we weten niet hoe groot ze zijn! Denise heeft ook met iedereen opgetreden. Van Ricky Martin tot Britney Spears en Janet Jackson. Dat wil je echt niet weten. Dat is echt heel bizar. Voor 40 duizend man soms! Soms staan ze ook voor 1500 man in Appelscha, maar ook dan vlammen ze de pan uit. Die act is echt top.''

Tekst gaat verder onder de video.



In een nieuwe aflevering van Ja Toch? Niet Dan! vertelt Post ook over zijn band met de serie waar hij zelf roem mee vergaarde: Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij speelde er Benjamin Borges in, een rol die in 2000 begon en na vier jaar ophield. "Helaas moest ik ik weg, mijn rol was over. Ik heb daar een fantastische tijd mee mogen maken. Ik werd destijds ontslagen en heb daar best wel een traantje om gelaten. Ik heb gewerkt met zoveel mooie mensen en daar zoveel geleerd. En elke dag weer, natuurlijk. Elke dag weer op de set.''

Voor fans van het acteerwerk van Post is er goed nieuws: binnenkort gaat hij weer het theater in. Ook is hij te bewonderen in de film 'Just Say Yes', die vanaf deze week op Netflix is te zien.

Winston Post is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Die is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sjoerd Mossou, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.