Website plat, diensten Krimpense kerk niet meer openbaar te beluisteren

De diensten vanuit de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel zijn niet langer openbaar terug te luisteren. Ook is de website van Oude Gereformeerde Gemeente offline gehaald.

De diensten van de Mieraskerk, met preken van dominee Anthonie Kort, waren nog terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl. Mensen die dat nu nog willen, moet een account aanvragen. Daarnaast moeten ze motiveren waarom ze de diensten van de OGG Krimpen willen terugluisteren. Mogelijk zijn de bijeenkomsten alleen nog te beluisteren voor leden van het kerkgenootschap.

De kerkdiensten kwamen in het nieuws na de ophef over de Krimpense kerk. Zondag werd een journalist van Rijnmond aangevallen toen hij kerkgangers vragen stelde omdat zij - tegen de oproep van de overheid in - toch in grote getale samenkwamen in de kerk.

Na het terugluisteren van de gebeden en preken van dominee Kort bleek onder meer dat hij de aanval op de journalist niet veroordeelde. Ook zei hij dat de overheid mensen door het vaccineren laten overlijden.

Dinsdag liep de spanning in Krimpen verder op. Toen ontplofte een groot stuk vuurwerk voor de deur van de Mieraskerk. Ruiten raakten beschadigd. Inmiddels staan er politiecamera's bij de kerk.