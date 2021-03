Bewoners willen vervallen boerderij Toepad behouden: 'Een van de laatste restanten van een groot landgoed'

Aan het Toepad in Rotterdam, niet ver bij de Van Ghentkazerne vandaan, staat een oude vervallen boerderij van 114 jaar oud. Eigenaar van de grond, Defensie, wil de bouwval slopen. Maar de bewoners van Kralingen-Oost zijn fel tegen. De bouwval maakt deel uit van een voormalig buurtschap en is daarom interessant erfgoed, zeggen ze.

Gerard Jan van Leer is één van de bewoners. Hij heeft de boel zelf opgeknapt en trekt zich het lot van de boerderij aan. "Het is een van de laatste restanten van een groot landgoed. Daarnaast ligt de boerderij tegenover de Joodse begraafplaats en vormt het samen daarmee nog een laatste stukje gebied zoals het vroeger was. Het is heel erg belangrijk om zo'n stukje authentiek Rotterdam te behouden."

Boerderij met geschiedenis

Iemand die in de boerderij naast de vervallen boerderij woonde is Reijer den Hollander (79). Hij is er in 1942 geboren. "Een klein gedeelte van de oorlog hebben we nog bewust meegemaakt. De Duitsers kwamen hier nog over de vloer", vertelt hij. Den Hollander kent het gezin dat er woonde goed en heeft nog steeds contact met de oudste dochter.

Hij vertelt een bijzondere anekdote: "Hier woonde de familie De Bruijn. Die familie is hier gekomen in 1928 en heeft hier tot 1972 gewoond en had een gezin van vier kinderen." Den Hollander kent nog een van de kinderen, Leny. "Die is op dit moment in de 90 jaar. Zij heeft mij verteld wat hier in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Haar vader kwam namelijk elke ochtend in de stal, omdat daar vier Duitsers verbleven."

"Maar op een ochtend waren er drie Duitsers verdwenen en lag één Duitser op de grond. Die man was dood. Samen met een vertrouwensman hebben ze de man in een landbouwwagen gelegd en zijn ze het land ingereden. Ze hebben dat lijk daar begraven, maar die man heeft nooit verteld aan z'n kinderen waar hij de man heeft begraven."

Monumentale status

De boerderij moet blijven, vinden beide mannen. "Het is een van de boerderijen in dit gebied die nog staande is. Als je in 1972 als boer eruit bent gehaald en de boerderij er vijftig jaar later nog steeds staat, moet je een bestemming voor dat huis gaan vinden", zegt Den Hollander.

Van Leer zegt daarover: "Ik kan me voorstellen dat ze er een leuke functie van maken voor mariniers, maar het zou zonde zijn als Defensie het gaat slopen en zou gebruiken voor een logistieke functie."

Om de boerderij te redden, willen de bewoners de boerderij een gemeentelijke monumentale status geven. "Daar ben ik nu voor aan het lobbyen. De aanvraag ligt klaar voor de handtekening om in te sturen", zegt Van Leer.