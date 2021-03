Dure villa's in compensatiebos voor Tweede Maasvlakte: 'Tijd voor actie, desnoods keten ik me vast aan een boom'

Bewoners van de Slot Valkensteinsedijk in Poortugaal zijn zich rotgeschrokken toen ze bij toeval op plannen stuitten van de gemeente Albrandswaard. Die wil dure villa's laten bouwen in het nabijgelegen Valckesteijnse Bos, om ergens anders in de gemeente sociale woningbouw te kunnen betalen. Terwijl het bos volgens hen juist is aangelegd ter compensatie van de industrie op de Maasvlakte.

"Ik kreeg een bericht in de buurtapp, dat ze van plan waren om het bos om te toveren tot woningbouw. Afschuwelijk", zegt Conny Krabshuis, een van de bewoners van de dijk. "Het bos wordt heel druk bezocht door buurtbewoners, mensen met honden en paarden. Het is onze sociale happening. Het is fantastisch voor de wijk."

De bewoners zijn geschrokken van de plannen, helemaal omdat het stuk bos er is gekomen ter compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. In de loop der jaren is het bos een gewilde plek voor veel diersoorten geworden.

'Reeën, ransuilen en bosuilen'

"Het bos valt onder de regeling PKB 2020. Omdat de industrie groter werd, moest op een andere plek natuur terugkomen. Dat werd onder meer dit bos hier. Zo is er rond Rotterdam een groene schil geprojecteerd", zegt Willem Vrijenhoek, die ook tegen het bos aan woont. "Het is een vrij jong bos. We zien er reeën, ransuilen en ook bosuilen broeden er. Het bos is in ontwikkeling."

Niet alleen de bewoners voelen zich overvallen; ook de lokale oppositie snapt niets van de haast van het college van burgemeester en wethouders. "Twee weken geleden heb ik pas het stuk kunnen inzien. We waren geschokt van de woningbouw in dit bos. Dit is echt van de zotte, dit kan niet", zegt Richard Steger, gemeenteraadslid namens de Nieuw Albrandswaardse Partij (NAP).

"Ik heb direct aan de wethouder gevraagd hoe zit het met de insprak van de burgers. Hij kwam toen aanzetten met de melding dat ze een panel hebben gevraagd in 2018/2019. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jij aan de andere kant in de wijk Portland woont en je hoort van woningen in het Valkensteinse bos, dat je dan denkt: 'Prima, het is toch niet mijn gebied'."

'Tijd voor actie'

De oppositie onder aanvoering van Steger gaat kijken of ze het college toch op andere gedachten kan brengen. En de bewoners? "Eens gegeven blijft gegeven" roept Conny. "Tijd voor actie, desnoods keten ik me vast aan die bomen."

De wethouder kan nog niet reageren. Binnenkort wordt de potentiële woningbouw in het Valckensteijnse Bos in de raad besproken.