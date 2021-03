Teixeira heeft begrip voor loonoffer: 'Of het Feyenoord is of je buurman; je moet elkaar nu helpen'

João Teixeira heeft alle begrip voor het loonoffer dat de spelers van Feyenoord is opgelegd. "We zijn ons ervan bewust wat er zich afspeelt in de wereld, ook buiten Feyenoord. We moeten elkaar helpen", spreekt de middenvelder die zichzelf voor 100 procent fit voelt.

Drie maanden miste Teixeira vanwege een gebroken kuitbeen. Inmiddels is hij fit en mede dankzij blessures bij Leroy Fer en Mark Diemers weer basisspeler van Feyenoord. "Als je speelt, maak je meer onderdeel uit van het team. Je voelt je ook lekkerder met meer zelfvertrouwen", legt de Portugese middenvelder uit. Volgens hem is het seizoen niet zo teleurstellend als sommigen doen willen laten geloven.

"Natuurlijk willen we hoger staan op de ranglijst, maar er zijn nog zeven wedstrijden waarin we de Europa League moeten halen. Dat is belangrijk voor ons als spelers, maar ook voor de club. Een goed seizoen is het pas als je kampioen wordt. Maar als dat er niet in zit, zul je moeten knokken voor andere doelstellingen."

Geen negatieve sfeer

Na de wedstrijd tegen FC Emmen (1-1) was trainer Dick Advocaat kritisch op onder andere Steven Berghuis en Luis Sinisterra die zich niet hielden aan de afspraken. Toch merkt Teixeira weinig van een negatieve sfeer in de selectie.



"Eigenlijk vind ik de sfeer niet anders", spreekt Teixeira. Natuurlijk waren we teleurgesteld na het gelijkspel tegen FC Emmen, maar de maandag er na zijn we gewoon gaan trainen voor de wedstrijd tegen Fortuna. Niet onder een slechte sfeer. Er heerst een vibe of work. Iedereen voelt zich verantwoordelijk, want we moeten laten zien dat we op z'n minst de Europa League kunnen halen."

Begrip voor loonoffer

Teixeira woont samen met zijn vrouw en driejarig dochtertje in Rotterdam. Zeker met het lekkere weer gaat hij regelmatig met haar fietsen of spelen in het park. Teixeira voelt zich gelukkig in Rotterdam en lijdt een zorgeloos leven. Toen de directie aan het begin van dit jaar een loonoffer vroeg van de spelers had hij daar begrip voor. En hij legt uit dat hij lang niet de enige was in de selectie.

"Er schijnt veel over gezegd te zijn, ook al lees ik de Nederlandse kranten niet. Maar ik verzeker je dat er geen enkel probleem is onder de spelers. We staan 100 procent achter de club om hen te helpen. We zijn ons ervan bewust wat er gaande is in de wereld. Ook buiten Feyenoord en Nederland."

"Wij moeten elkaar helpen. Of het nu Feyenoord is of je buurman. Bekommeren om elkaar, want dit is een wereldwijd probleem. Dat is niet nederig, maar zo ben ik opgevoed door mijn ouders", vertelt Teixeira, wiens vader aannemer was.

