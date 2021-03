Rijnmond-presentator Sander de Kramer krijgt bijzondere Four Freedoms-prijs

Journalist en televisiemaker Sander de Kramer kreeg woensdag de prestigieuze Four Freedoms Award uitgereikt. De presentator van het Rijnmond-programma Sanders Gerse Gasten en Rijnmond Helpt krijgt de prijs voor de vernieuwende manier waarop hij zich inzet voor minderbedeelden in binnen- en buitenland.

Volgens de jury van de Roosevelt Foundation, die de prijs uitreikt, zijn De Kramer's 'positieve houding en menselijkheid een voorbeeld voor velen in een wereld waarin individualisme floreert'.



De Four Freedoms Awards bestaan uit vier prijzen verdeeld in vier categorieën: vrijheid van angst, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gebrek. In de laatste categorie heeft De Kramer de prijs gekregen.Na een jaar wachten kan De Kramer de prijs eindelijk in ontvangst nemen. Voor het uitbreken van de coronapandemie werd al bekend dat de presentator de prijs zou krijgen. De lockdowns en beperkende maatregelen gooiden roet in het eten van de uitreiking. De prijs wordt nu digitaal uitgereikt.

Het rijtje voorgangers die de Four Freedoms Award in ontvangst namen is aanzienlijk. Nelson Mandela, Desmond Tutu, Kofi Annan en Angela Merkel gingen Sander de Kramer voor. De prijs werd om 13:00 uur uitgereikt aan De Kramer in de Nieuwe Kerk in Middelburg.