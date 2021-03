Ouderen moeten soms uren reizen voor een prik door wisselende beschikbaarheid vaccins

Ouderen in de regio Rotterdam-Rijnmond worden soms hopeloos als ze bellen met de GGD voor een afspraak om zich te laten vaccineren. Sommigen krijgen wel een datum voorgeschoteld, maar de locatie is vaak te ver weg. "Ik ga niet twee uur in de bus zitten."

Toen de uitnodiging door de brievenbus glipte dacht Thea van der Most (74) dat een afspraak maken voor haar vaccinatie zo was gepiept. "Ik ging dinsdag bellen", vertelt de Barendrechtse. "Op 20 april was ik aan de beurt, in Oud-Beijerland. Dat is 2 uur met de bus. Daar begin ik niet aan. 'Ja, maar dan bent u pas in juni aan de beurt', kreeg ik terug."

Ook Jenny Kievit uit Spijkenisse kent de voorbeelden. "Mijn overbuurvrouw van 79 jaar, bijvoorbeeld. Die moet in Rotterdam bij Van Nelle prikken, terwijl we hier in Spijkenisse ook kunnen worden gevaccineerd. Een moeder van een kennis uit Hoogvliet moest zelfs naar Goes. Of één van de kinderen niet even een dag vrij kon nemen, werd er gezegd."

'Hebben ze wel een kaart bij de hand?'

"Ik vraag me echt af of het allemaal wel goed gaat bij de GGD?" vraagt Kievit zich hardop af. "Hebben ze wel een kaart bij de hand? Het kan toch niet dat je oudere mensen zo ver op reis stuurt?"

De GGD Rotterdam-Rijnmond betreurt het dat mensen bij het maken van een afspraak soms eerdergenoemde antwoorden krijgen. Zoals eerder deze week al door de dienst werd uitgelegd, is het beter als mensen het soms een paar dagen later opnieuw proberen.



"Het heeft te maken met dagkoersen van het aantal vaccins", zegt een woordvoerder. "Dat varieert per locatie per dag. Er zijn voldoende vaccins om iedereen die is uitgenodigd te vaccineren. Maar omdat de vraag voor een vaccin groot is, is het helaas niet mogelijk om iedereen op de voorkeurslocatie te vaccineren."

Thea van der Most volgt het advies op. "Ik probeer het morgen wel weer."