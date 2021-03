Havenbedrijf besteedt vlootonderhoud uit, te weinig eigen monteurs

Shipyard Rotterdam neemt het onderhoud van de vaartuigen van Havenbedrijf Rotterdam over. De zestien schepen blijven wel in bezit van het Havenbedrijf. Ook het werk aan de vloot blijft op de eigen werkplaats aan de Eemhavenweg in Rotterdam.

Een logische keuze, volgens beide partijen. Op de werf in Heijplaat werkten vroeger nog tachtig mensen, maar door het recente pensioen van de een-na-laatste onderhoudsmonteur is de bezetting inmiddels te beperkt, zegt manager Siebren Dijkstra van Havenbedrijf Rotterdam.

"Shipyard Rotterdam ondersteunde ons de laatste twee jaar al bij specifiek technisch werk en bij onderbezetting. Dit is een logisch vervolg. Ze nemen nu ook de wacht- en waakdienst bij het onderhoud over, waardoor we nog steeds 24 uur per dag de veiligheid op het water kunnen garanderen."

Nieuwe Maze

De vloot van het Havenbedrijf bestaat onder meer uit zeven incidentbestrijdingsvaartuigen, een snelle Rib en catamaran de Nieuwe Maze. De schepen zijn weliswaar groter dan ze gewend zijn, maar lijken volgens Chiel Redelijk, directeur van Shipyard Rotterdam, qua techniek op al hun andere werk.

"We zijn een dochteronderneming van de KRVE Rotterdam Boatmen (vroeger bekend als de Roeiers) en hebben 65 van hun schepen in onderhoud bij ons op de werf in de Waalhaven. Daar komen die van het Havenbedrijf bij. We starten met vijf medewerkers aan de Eemhavenweg maar kunnen voor specifieke onderhoudswerkzaamheden uitbreiden op de Heijplaatweg."

Vorige week werd de laatste ijsbreker van de Rotterdamse haven nog verkocht aan een bergingsbedrijf in Friesland. Volgens Dijkstra van het Havenbedrijf Rotterdam betekent dit niet dat de andere schepen binnenkort ook worden afgestoten. De RPA 10-serie blijft tot 2035 in Rotterdam, verzekert hij.

Huisstijl

Leasen van schepen sluit Dijkstra in de toekomst niet uit, maar dat lijkt op korte termijn niet haalbaar. "Voor schepen is de markt nog niet zo ver als bij auto's. En we hebben te specifieke eisen en een eigen huisstijl, dus ik verwacht voorlopig geen grote veranderingen."

Het contract met Shipyard Rotterdam gaat vanaf 1 april in en kan verlengd worden tot maximaal acht jaar. Het onderhoud kost jaarlijks 4 miljoen euro. Shipyard Rotterdam stond voorheen bekend als Merwelands Jachtbouw Rotterdam BV.