'School in Gorinchem neemt afstand van passage gebedsgenezing homoseksualiteit in lesboek'

De vorige week in opspraak geraakte reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem neemt afstand van een anti-homopassage in een lesboek. Dat vertelt de school tegen NRC. Tegen diezelfde krant vertelden oud-leerlingen eerder dat zij werden gedwongen om homoseksuele gevoelens en relaties op te biechten aan hun ouders terwijl die al naar school waren gehaald.