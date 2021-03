Zo geniet Rijnmond van het lekkere weer

Zonaanbidders trekken er woensdag volop op uit in de regio. Op het strand van Rockanje is het gezellig druk, maar het ziet er zeker niet zwart van de mensen. In de Rotterdamse parken is het ook nog prima te doen. De echte rustzoekers komen aan hun trekken in de Alblasserwaard. Kijk hier naar de zonovergoten beelden.

Afstand houden is goed mogelijk vandaag in Rockanje, ziet verslaggever Ineke Moerman. Een moeder, die toekijkt hoe haar driejarige dochtertje zandtaartjes bouwt, zegt: "Ik kijk goed of er voldoende ruimte is om me heen. Gelukkig konden we vandaag gaan, want ik ben gisteren getest. Negatief natuurlijk, anders zaten we hier niet."

Een andere moeder zit met haar kinderen bij een speeltoestel in de duinen: "ik ben helemaal niet bang voor veel drukte. We zijn buiten en daar voel ik me heel veilig. Ik zeg ook vaak tegen iedereen: ga naar buiten, zoek het op! Het is veel vaker mooi weer dan je denkt."

In Streefkerk is het heerlijk rustig. Natuurgebied de Donkse Laagten trekt vooral natuurliefhebbers aan. Enkele fietsers maken een molentocht en vissende mannen proberen een snoek aan de haak te slaan. "Als je rust zoekt moet je hier zijn!", lacht Wim. Hij heeft vandaag nog geen vis gevangen maar geniet met volle teugen. "Je hoort hier alleen vogels en eenden", constateert verslaggever Esther Schalkwijk.

In de Rotterdamse parken is het deze middag gezellig druk. Zo wordt er volop van de zon genoten in het park bij de Euromast. Er wordt voldoende afstand gehouden en mensen worden geholpen door witte cirkels."Er is plek zat", zo merkt verslaggever Dave van der Wal op.

Rockanje klaar voor drukte

Vorig jaar maart, vlak na het ingaan van de eerste lockdown, zag de gemeente Westvoorne, waar Rockanje onder valt, zich genoodzaakt parkeerplaatsen bij stranden tijdelijk te sluiten om drukte tegen te gaan. Dat ziet burgemeester Peter de Jong nu niet zo snel gebeuren.

"Wij snappen heel goed dat mensen willen recreëren en we snappen ook dat het op mooie dagen druk gaat worden, maar we gaan ervan uit dat de mensen zich houden aan de afstand en de algemene maatregelen. We helpen ze daar ook bij met looproutes, borden en schermen op de parkeerplaatsen."