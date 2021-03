Na dik anderhalf jaar weer gevaarlijke stoffen gerangeerd op Waalhaven-Zuid

Spoorbeheerder ProRail heeft groen licht gegeven voor het rangeren van de meeste gevaarlijke stoffen op Waalhaven-Zuid. Vanaf donderdag mag dit weer voor het eerst in anderhalf jaar.

In september 2019 bleek dat er te weinig bluswater op het terrein beschikbaar was, daarom werd het vervoer van gevaarlijke stoffen stilgelegd. ProRail besloot een compleet nieuwe ondergrondse blusvoorziening aan te leggen, maar die is nog niet af.

Het rangeren van gevaarlijke stoffen mag alleen als er een goed alternatief is voor de blusvoorziening. ProRail heeft zo'n alternatief aangelegd, er is nu een calamiteitenweg.

Blustrein

Daarmee wordt alleen niet de zuidkant van het rangeergebied bereikt, maar ook daar is een oplossing voor. Vanaf nu rijdt er een blustrein. Die heeft watertanks waar 150 duizend liter water in kan, schuimvormend blusmateriaal en een locomotief.

Zo'n blustrein wordt al gebruikt in onder meer Oostenrijk en Zwitserland bij tunnelbranden. In Nederland is het de eerste op het spoor.