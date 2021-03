Extreem druk in het Vroesenpark, maar volgens druktemeter-app 'veel rustiger dan normaal'

De gemeente Rotterdam heeft een speciale app laten ontwikkelen die aangeeft waar het druk is in de stad, en waar niet: SpotR. Het doel is om drukte vanwege de coronacrisis beter te spreiden en Rotterdammers te informeren waar ze rustig buiten kunnen zijn. In het Vroesenpark is het woensdagavond drukker dan ooit, maar de druktemeter-app SpotRotterdam zet alle lichten op groen: 'Hier is het nu veel rustiger dan normaal'.

In werkelijkheid is het park bomvol gezelligheid. Grote groepen staan en zitten in het gras en het hangt blauw van de barbecuerook. Een verslaggever ter plaatse ziet geen enkele handhaving, de sfeer is blij en uitgelaten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding



Dinsdagavond adviseerde de gemeente nog om niet meer naar het Kralingse Bos te komen vanwege de drukte. Ook dat park is volgens de SpotR-app bijzonder rustig op dit moment. SpotR krijgt informatie over drukte van gebruikers van verschillende weer-apps. Als je zo'n app op je telefoon hebt en toestemming hebt gegeven tot het delen van locatiegegevens, word je meegeteld voor de druktemeter.

Het is de eerste avond dat de avondklok pas om 22:00 uur ingaat, een uur later dan de afgelopen weken. Dat is besloten omdat afgelopen weekend de zomertijd is ingegaan, het is dan langer licht buiten.

Opvallend is dat een van de weinige plekken in de druktemeter-app die op donkerblauw staat ('drukker dan normaal') Rotterdam-The Hague Airport is. Nu juist misschien wel al maanden de rustigste plek in de gemeente Rotterdam.