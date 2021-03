Partij voor de Dieren wil borden en boetes tegen herten voeren in Kralingse Bos

Het voeren van de herten in het Kralingse Bos zou strafbaar moeten worden. En er moeten grote borden komen om mensen te waarschuwen dat voeren slecht is voor de herten. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Rotterdam. De dieren zouden door het vele voedsel van voorbijgangers veel te dik worden en kunnen veel van het gegeven voer niet goed verteren.