Rotterdam gaat met publiek testen in sport en cultuursector, D66 wil Songfestival met publiek

Eerder op de dag werd bekend dat het demissionaire kabinet in april het aantal experimenten met toegangstesten flink gaat uitbreiden. Het is een manier om te onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is om meer bijeenkomsten te organiseren.

Volgens de NOS wordt er na het weekend meer over bekend. Morgen wordt er over gesproken in de ministerraad.

Fieldlabs

De afgelopen weken is er al geëxperimenteerd met meer publiek bij theatervoorstellingen, een festival en voetbalwedstrijden. Bij die zogenaamde fieldlabs werd getest en werd alles wetenschappelijk onderzocht. Bij de nieuwe experimenten wordt alleen toegang gegeven na overhandiging van een negatieve testuitslag.

Rijnmond maakte eerder deze reportage over het herstelplan van de horeca. Lees verder onder de reportage.

Aboutaleb deed zijn uitspraken vandaag tijdens het debat over het horecaherstelplan in Rotterdam. D66-raadslid Elene Walgenbach deed een oproep om als stad meer te gaan doen met fieldlabs en experimenten in de horeca. De burgemeester zei dat dat niet gaat gebeuren in Rotterdam, maar wel dus op het gebied van sport en cultuur.

Rotterdam heeft een nieuw horecaherstelplan gemaakt na een voorstel van Leefbaar Rotterdam, de VVD en D66. Veel uit dat voorstel is overgenomen. Toch waren er bij de raadsleden nog wat wensen. Zo is gevraagd of er vrijstelling kan komen van gemeentelijke belastingen voor de ondernemers.

Dennis Tak van de PvdA wil dat de wethouder een lobby start richting het kabinet om te vragen of er ook van andere belastingvormen kwijtschelding kan komen. Volgens Tak hebben de horeca-ondernemers in korte tijd zoveel schulden opgebouwd, dat het zeker tussen de 5 en 10 jaar zal duren voordat ze weer uit de problemen zijn. Als alle kosten doorgaan, kan er niet geïnvesteerd worden. Wethouder Kasmi zei dat hij samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht hier al met het kabinet over heeft gesproken.

Grotere terrassen

De VVD vroeg om de extra grote terrassen niet alleen dit jaar, maar ook in 2022 mogelijk te maken. Burgemeester Aboutaleb heeft gezegd dat hij dat niet zomaar kan regelen. Voor het afgelopen jaar en dit jaar is het geregeld zonder dat de vergunningen zijn aangepast. Dat hoort eigenlijk wel te gebeuren. Maar de burgemeester is blij dat de omwonenden dat accepteren, omdat zij ook de noodzaak zien. Als er in 2022 ook zo’n terrasuitbreiding moet komen, wordt er gekeken of bewoners dat goedvinden. Mochten ze toch klachten hebben, moeten die reacties meegenomen worden.

50Plus en de SP in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat er ook nog voldoende ruimte om te wandelen op straat overblijft en ruimte voor de detailhandel en culturele instellingen.

Songfestival

D66 Rotterdam heeft wethouder Kasmi ook gevraagd of er niet zo’n fieldlabexperiment kan komen voor het songfestival. Dan zou er toch publiek naar Ahoy kunnen komen. Wethouder Kasmi zei dat ook daarover al met het kabinet is gesproken. Binnen enkele dagen verwacht hij daar uitsluitsel over.