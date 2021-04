Het weer: zonnig en koeler

Vandaag is het opnieuw zonnig. Omdat de wind uit het noorden waait is het koeler dan gisteren. Het wordt 12 graden langs de kust en 16 graden in de buurt van Gorinchem. De noordenwind neemt toe tot matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5. Vanavond en vannacht verschijnen enkele wolkenvelden en blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 4 graden. De noordenwind neemt af tot zwak of matig.