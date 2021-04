Palen en rollers moeten aanrijdingen met uilen langs A29 voorkomen

Jonge kerkuilen die 's avonds rakelings over de A29 in de Hoeksche Waard vliegen op zoek naar voedsel, gegrepen worden door de wind en vervolgens dodelijk worden geraakt door het wegverkeer. Of uilen die al zittend op een hectometerpaaltje naar muizen loeren, maar door de windverplaatsing de snelweg op worden gezogen. Het is een gevaar voor zowel dier als weggebruiker, maar volgens demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) is de oplossing heel eenvoudig.

Sinds deze week zijn er op de hectometerpaaltjes langs de snelweg rolletjes aangebracht. "Die blijven ronddraaien, dus de uilen kunnen daar niet op blijven zitten", legt Van Nieuwenhuizen uit. "Het is heel flauw om de dieren dan geen alternatief aan te bieden, dus om die reden hebben we een hoge uilenpaal geplaatst. Daar kunnen ze veilig en toch redelijk in de buurt van de snelweg, waar veel muizen zitten, jagen."



Met de plaatsing van veertig palen en honderd rollers langs de A29 richting Numansdorp hoopt Rijkswaterstaat een einde te maken aan de sterfte onder de uilen. De kosten zijn 40 euro per roller en 85 euro per paal.



Belangrijk in voedselketen

"Uit onderzoek is gebleken dat juist dit stuk snelweg deel uitmaakt van de routes en het territorium van de uilen. We doen al die moeite, omdat uilen heel belangrijk zijn in de voedselketen", vertelt Claudia Rodrigues, natuuradviseur van Rijkswaterstaat. "De uilen jagen onder meer op muizen. Als ze dat niet meer kunnen doen, hebben we hier in de Hoekse waard straks een muizenplaag."

De roller en paal zijn uitvoerig getest in Friesland. Daar zijn de nieuwe faunavoorzieningen een succes. De rollers worden ook geplaatst langs de A15 en N59. Het is nog even afwachten wat de resultaten daar zullen zijn.