Puinhoop in het Vroesenpark na extreme drukte

Lege blikjes, pizzadozen, plastic zakjes, kratten bier, wegwerpbarbecues en een berg vol afval naast de overvolle containers. Het Vroesenpark in Rotterdam is donderdagochtend een grote puinhoop. Een dag eerder was het door het lekkere weer extreem druk in het park.

De gemeente Rotterdam heeft woensdag extra prullenbakken neergezet, maar ook die zitten bomvol. "Mensen staan nu lege kratten op te stapelen om in te leveren voor geld", zegt een verslaggever.



Het park was dus bomvol, maar de druktemeter-app van de gemeente gaf de mensen niet in het inzicht waardoor ze naar een andere locatie zouden gaan: 'Hier is het nu veel rustiger dan normaal'. Grote groepen stonden en zaten in het gras en het zag blauw van de barbecuerook.



Vlak voor het ingaan van de avondklok liepen agenten nog met zaklampen over het veld om de laatste mensen naar huis te sturen. De sfeer was daarbij goed en iedereen ging gemoedelijk en voor de avondklok naar huis. Wat restte was dus een berg afval, waar de meeuwen inmiddels wel brood in zien.