Sparta viert 133ste verjaardag met quiz voor supporters

Sparta werd opgericht op 1 april 1888. Op die dag besloten vijf jongens in de tuin van de familie Hartevelt aan het Rotterdamse Oostvestplein tot het starten van een van een cricket-vereniging. Ruim dertien decennia later is de club uit Spangen uitgegroeid tot een voetbalbolwerk waar historie en toekomst hand in hand gaan.

Normaalgesproken staat Sparta uitgebreid stil bij haar verjaardag. Omdat dit vanwege corona dit jaar niet mogelijk is en de club deze heugelijke dag niet zomaar voorbij wil laten gaan, is besloten een online-quiz te organiseren voor de eigen aanhang. Vanaf 19:00 uur zullen honderden Spartanen getest worden op hun clubkennis. Meer informatie over die quiz vind je hier .