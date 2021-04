Wethouder Kasmi over publiek bij songfestival: 'Nog een slag om de arm, maar ik heb er vertrouwen in'

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi is ontzettend blij met het besluit van het kabinet om publiek toe te laten bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. "Het is fantastisch nieuws. We moeten nog een kleine slag om de arm houden, want eind april valt het definitieve besluit. Maar het ziet er goed uit."

Per show mogen 3500 toeschouwers aanwezig zijn, die een negatieve test kunnen overleggen die is afgenomen bij een XL-teststraat bij Ahoy. Dat is ongeveer de helft van het normale aantal bezoekers dat aanwezig zou mogen zijn. Het gaat om een nieuwe teststraat, die los staat van de huidige van de GGD bij Ahoy.



Fieldlabs

De beslissing is niet over één nacht ijs gegaan. "Natuurlijk gaat er veel tijd in zitten, je moet het goed kunnen uitleggen. We zitten nog steeds in een gezondheidscrisis, dus je moet voorzichtig zijn en alles tegen elkaar afwegen. Uiteindelijk hebben voorgaande fieldlabs positief uitgepakt, dus dit soort dingen kun je veilig organiseren als je mensen van tevoren test."

Hoe het in mei praktisch in zijn werk gaat, weet Kasmi nog niet helemaal. Eerder waren songfestivalkaartjes bestemd voor Rotterdammers met een kleine beurs, omdat het een feest moet zijn van en voor iedereen. "De intentie is om dat weer te doen, maar de verhouding zal minder zijn dan in eerste instantie gedacht." Ook gaan er geluiden op om zorgpersoneel een kaartje te geven als bedankje. "Een mooi idee, maar ook daarvan geldt dat ik er nu nog niet op vooruit wil lopen."



Rondom het liedjesfestijn in Ahoy zouden ook nog allerlei evenementen in de stad zijn. Daarover zijn nog geen definitieve besluiten genomen, maar in ieder geval staat vast dat het stadsprogramma en Eurovision Village een online versie krijgen. "Wellicht is een fysieke variant mogelijk, maar dat besluit moeten we nog afwachten."

Kasmi acht de kans groot dat het definitieve besluit eind deze maand inderdaad de goede kant op valt. "Ik heb geen glazen bol en we zijn met zijn allen al vaker verrast door dit virus, maar ik heb er alle vertrouwen in. Iedereen staat in de startblokken; dat is het allerbelangrijkste."