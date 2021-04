Geen Zomercarnaval in Rotterdam dit jaar

Het Zomercarnaval in Rotterdam gaat dit jaar niet door. Eerder kondigde de organisatie nog aan dat de straatparade dit jaar niet in de open lucht, maar coronaproof in een van de hallen van Ahoy zou zijn. Door die plannen gaat dus een streep.

"De gevolgen van het coronavirus zullen ook de komende zomer nog voelbaar zijn, de ontwikkelingen gaan helaas minder snel. Alhoewel de groepsleiders van de Zomercarnaval Straatparade met veel optimisme aan de slag zijn gegaan om een mooie indoor versie te realiseren, bleek al snel dat de achterban minder enthousiast is", zegt de organisatie.

Guus Dutrieux, één van de organisatoren, noemt het erg jammer. "We hadden ons al neergelegd bij het feit dat het op straat niet zou mogen, maar helaas gaat het toch niet lukken."

Daarvoor zijn twee redenen. Een daarvan is dat de groepen moeite hebben om danseressen bij elkaar te krijgen, omdat men toch huiverig is vanwege het coronavirus. "De tweede reden is dat wij ook geen programmering rond krijgen van internationale artiesten, want die reizen op dit moment niet."

De organisatie had een goed gevoel bij het plan in Ahoy, maar helaas. De kaartverkoop was nog niet begonnen. "We zaten nog twee stappen voor we echt kosten zouden maken. We gaan volgend jaar de 35e editie vieren op de heringerichte Coolsingel. Daar kijken we echt naar uit."