Deze drie songfestivalfans duimen voor kaarten: 'Als het moet, ga ik een maand in quarantaine'

Peter Jan de Werk had zes tickets voor alle avondshows. "Ik ben in de loop van de maanden wat gereserveerd geworden, maar het zou natuurlijk geweldig zijn", zegt De Werk. Hij wacht nu in spanning af of hij toch naar Ahoy mag voor het Eurovisie Songfestival.

De Werk had het nieuws over het toestaan van publiek niet nu al verwacht. "Als je naar de besmettingscijfers in Nederland en Europa kijkt, dan zou je de moed opgeven dat je mag gaan. Vanmorgen werd ik met dit bericht wakker: dat kwam als donderslag bij heldere hemel. Ik had er geen rekening meer mee gehouden."

Raymon Janse bezat ook kaarten voor het Eurovisie Songfestival, maar door een fout kreeg hij het geld voor zijn tickets al terug. Hij betaalde vijfhonderd à zeshonderd euro voor de kaarten.

"Ik ben al gevaccineerd en heb een fieldlab-evenement bezocht: een concert van André Hazes Junior", vertelt Janse. "Ik zou als Rotterdammer, die gevaccineerd is, geen probleem moeten vormen om het coronavirus door te geven."

Roel Schaap is 'uitbundig blij' met het nieuws. De Brabander kocht eerder zes tickets voor het evenement. "Heel de wereld zit al een jaar in een lockdown. Dat er langzaam van alles wordt opengegooid, is hartstikke fijn", vertelt Schaap opgelucht. Hij kijkt erg uit naar het Songfestival: "Het Songfestival is mijn kerstvakantie. En dat in mei!"

Als uit de loting blijkt dat Schaap buiten de boot valt en toch niet naar het songfestival kan, zou hij daar eventueel vrede mee hebben. Dat geld kan hij bijvoorbeeld in zijn bruiloft steken. "Maar ik hoop er natuurlijk wel bij te zitten", zegt hij.

'Ik heb wel zin in een feestje'

Het songfestival zou een zogeheten fieldlab-experiment zijn, waarbij wordt gekeken of grotere evenementen veilig en verantwoord gehouden kunnen worden. Daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de bezoekers van het Songfestival bijvoorbeeld een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Schaap neemt genoegen met de strenge voorwaarden. "Ik denk dat iedereen wel begrijpt hoe de vork in de steel steekt", zegt hij.

De Werk wil per se bij het songfestival zijn. "Als het nodig is, dan ga ik een maand in quarantaine", benadrukt hij. "Het maakt mij allemaal niet meer uit. Ik heb wel zin in een feestje na dit jaar."