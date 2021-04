Nog eens drie aanhoudingen voor avondklokrellen Rotterdam-Zuid

De drie mannen die deze week zijn opgepakt, zijn 19, 19 en 22 jaar. Een van hen is te zien op beelden van het in brand steken van een scooter; een ander gooide stenen naar de politie. De 22-jarige Rotterdammer was in beeld bij een brandstichting bij de Slaghekstraat.

De politie heeft inmiddels alle beelden van de avondklokrellen bekeken. Alle verdachten die nog worden gezocht, zijn op de site van de politie geplaatst. In totaal gaat het om 120 personen.