Kampeerseizoen van start: net als huizenmarkt is ook de stacaravanmarkt oververhit

Marjolein uit Limburg is elk weekend in Nieuwe-Tonge te vinden

De zon schijnt, het paasweekend staat voor de deur en de kampeerders trekken er weer op uit. Pasen geldt traditiegetrouw als start van het kampeerseizoen en dat merken de campings in de regio ook. Niet alleen de kampeerplekken, maar ook de verkoop van bijvoorbeeld vaste stacaravans gaan als warme broodjes over de toonbank.

"In de bezetting van vaste gasten hebben we al veel mensen gezien die er zin in hebben en ook seizoenskampeerders zien we veel", zegt Jeroen Buijs van camping De Grevelingen in Nieuwe-Tonge. "Van de losse kampeerders verwachten we er met Pasen veel." En dat terwijl er een frisse Pasen wordt voorspeld. "Maar de échte kampeerder weet het wel: die pakt zijn spullen en komt hierheen om de omgeving te zien."

Naast de kampeerplekken zijn ook stacaravans in trek. Jeroen en zijn neef Dennis hebben naast de camping ook een bedrijf in stacaravans. "Je ziet een enorm gestegen vraag sinds de zomer vorig jaar. Mede door corona gaan mensen toch investeren in iets in Nederland, of ze hadden al iets en willen dat mooier maken."

De levertijden voor zo'n caravan zien de neven daardoor oplopen. "Het uitleveren en de productie in verschillende landen worden steeds lastiger, maar vooralsnog kunnen we een hoop mensen blij maken."

Hard werken

Een van de mensen die een stacaravan heeft, is Marjolein uit Maastricht. Ze heeft een vaste stek op camping De Grevelingen, met een grote tuin. "Het is lekker rustig hier. Wij hebben de heuvels in Limburg, maar die vind ik heel gewoon. Daar kan ik elke week naartoe rijden. Hier is het vlak, plat en rustig. Er is weinig te doen, maar dat is juist wat ons trekt. Het water natuurlijk ook. Dat hebben wij niet in Limburg."

Maar alleen maar relaxen is er niet bij. Aan de start van het kampeerseizoen moet er nog wel het een en ander gebeuren aan de caravan en de tuin. "Ik ga tien meter schutting verven, het tuinhuis verven; m'n man gaat het terras bestraten. Het is ook gewoon hard werken hier elke keer."

Marjolein is bijna elk weekend op Goeree-Overflakkee te vinden. "Die twee uur rijden hebben wij er wel voor over. Het is op de camping veiliger dan in de stad."