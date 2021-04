Huisartsen prikken eerste 'jonge' patiënten met coronavaccin van AstraZeneca: 'Terug naar de vrijheid'

Huisartsen in de provincie Zuid-Holland zijn donderdagochtend gestart met het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. Eerst zijn de 63- en 64-jarigen, mensen met ernstig overgewicht en mensen met het syndroom van Down aan de beurt. Maar bij de huisartsenpraktijk Fydok in Rotterdam-Prinsenland krijgen ook diverse 'jonkies' al een prik, omdat de praktijk vaccins over heeft.