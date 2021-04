Dit Paasweekend loop je de 'Rotterdamse' marathon vanaf jouw eigen voordeur

Lopers kunnen dit Paasweekend de hele, de halve of een kwart marathon lopen. Hoe? "Virtueel", zegt Mario Kadiks, directeur van de Rotterdam Marathon en organisator van de NN Running Day. "Net als vorig jaar, met succes verlengd."

Omdat de échte marathon pas in oktober plaats kan vinden, kunnen de hardlopers via een speciale app deelnemen aan De Running Day en die zorgt ervoor dat hardlopers zonder dat ze bij elkaar komen toch virtueel een marathon met elkaar kunnen lopen.

"In de coronaperiode gaan veel fysieke evenementen niet door", zegt Kadiks. "Één van de belangrijkste beweegredenen van de marathon is om mensen in beweging te krijgen. Dat willen we door laten gaan, met alle hoogtepunten van de marathon gevangen in de app. Het is een nabootsing van de sfeer, het enthousiasme van het publiek, zodat je jezelf toch waant in de marathonsfeer."

Onderweg krijg je allerlei feitjes en word je aangemoedigd, je krijgt je tussentijden door en je gemiddelde snelheid, maar ook de positie die je hebt vergeleken met mensen die elders in het land dezelfde afstand lopen en op dezelfde tijd gestart zijn." De fragmenten zijn originele en opnieuw ingesproken audiobijdragen van Rijnmond. Zo is ook Rijnmond er toch de hele loop bij.

Omdat er geen afgezet parcours is, raadt Kadiks de deelnemers aan om zich te laten begeleiden door iemand op de fiets die af en toe een flesje water kan aanreiken.