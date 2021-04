Jonge Mikalauskas trekt kar bij Feyenoord Basketball: 'Ik hoop in de toekomst in de top van Europa te spelen'

Hij is pas 23 jaar en sinds vorig jaar spelend in Nederland. Toch is de Litouwer Arunas Mikalauskas nu al een dragende speler voor Feyenoord Basketball. De jonge forward is topscorer van de huidige nummer zes in de Dutch Basketball League en begint pas net aan zijn basketbalavontuur buiten eigen land.

"Het zou me op deze manier niet verbazen als hij volgend jaar naar het buitenland gaat", zegt Toon van Helfteren over zijn topscorer. "Vooral als je ziet hoe hij de laatste tijd speelt. Natuurlijk hoop ik dat hij gewoon hier blijft voor volgend jaar, maar als iemand zo speelt dan moet je ook beseffen dat wij een doorgangsstation zijn."

Basketbal en Litouwen

Mikalauskas komt dus uit Litouwen. Een land dat gek is van basketbal en zo ook in de stad waar de 23-jarige basketballer vandaan komt: Klaipeda. Mikalauskas groeide op in de grootste havenstad van Litouwen en maakte daar ook zijn eerste meters bij het lokale BC Neptunas Klaipeda. Maar in een land waar het niveau zo hoog ligt, was het ook voor de voormalig jeugdinternational lastig om door te breken.

"Ik kreeg daar niet heel veel speeltijd", legt hij uit. "Daarnaast had ik in mijn laatste seizoen een blessure wat het nog lastiger maakte. Ik wilde meer spelen en kwam zodoende in Nederland terecht bij Aris Leeuwarden. Er was maar één Litouwer in Nederland actief op dat moment, ik nam contact met hem op en besloot het erop te wagen."

En in Leeuwarden begon het goed. De minuten kwamen - al zij het in een competitie die een stuk lager in aanzien staat dan die in Litouwen - en ook de productie ging omhoog. Financiële problemen dwongen de Litouwer richting de uitgang in Friesland en zo kwam hij terecht bij Feyenoord Basketball, waar zijn cijfers nu nog verder omhoog zijn gegaan. "Ik heb het ook ontzettend naar mijn zin hier en voel veel vertrouwen", aldus de topscorer van Feyenoord met gemiddeld 19 punten per wedstrijd, die ook de meeste rebounds en steals noteert. Kortom: Mikalauskas is van alle markten thuis. "Al moet ik nog wel verder aan mijn schot werken", zegt hij bijna schuldbewust.

Toekomst

Nu de ploeg van Toon van Helfteren richting de play-offs gaat kan Mikalauskas zich nog vaker meten met de beste teams in Nederland in de zogeheten Elite A-groep waar de ploeg nu in zit. "Dat is ook mijn persoonlijke doel", zo stelt de jonge forward. "Ik wil elk jaar stapje voor stapje beter worden en ook in een steeds iets sterkere competitie spelen."

Alleen daarom lijkt de kans al groot dat Mikalauskas volgend jaar waarschijnlijk in een grotere competitie zal werken aan zijn basketbaldroom. Nederland is nu eenmaal niet het beloofde land wat betreft basketbal en ook Toon van Helfteren snapt die positie: "Zo eerlijk moet je ook wel zijn. Spelers willen uiteindelijk beter worden en tegen sterkere tegenstanders spelen en op die manier weer iets meer geld verdienen. Ik kan ze daarin geen ongelijk geven."

De kans bestaat dus dat de Nederlandse basketbalfans, die uiteraard nog steeds alles via livestreams moeten volgen, nog maar een paar maanden kunnen genieten van Mikalauskas. "Uiteindelijk hoop ik in de toekomst de Euroleague te spelen", zo zegt de Litouwer. De Euroleague is het allerhoogste niveau in het Europese basketbal waarin teams als Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskou en andere grootmachten uitkomen. "Dat is de droom. Maar uiteindelijk hoop ik vooral over vijf jaar op mijn best te zijn zodat ik trots kan zijn op mezelf."