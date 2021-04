Het dorp Nieuwesluis wordt 55 jaar geleden onderdeel van Rotterdam en dat betekent dat het met de grond gelijk gemaakt wordt

Nieuwesluis in 1974. In de verte staat landhuis De Oliphant. Bron:Streekarchief Voorne-Putten

Landhuis De Oliphant is het eerste en het laatste gebouw van het dorpje Nieuwesluis op Voorne-Putten. Nu is het landhuis vooral bekend als trouwlocatie in Rotterdam-Charlois, maar het verhaal begint eeuwen geleden in de polders bij Heenvliet.

Nieuwesluis is één van de dorpen die compleet is verdwenen door de aanleg van de Botlek en de Europoort. Op 1 april 1966 gaat het grondgebied officieel bij Rotterdam horen en dat maakt de weg vrij voor het slopen van het dorp dat in de 16e eeuw is gesticht.

De eerste eeuwen leidt Nieuwesluis een vrij slapend bestaan. De Heer van Heenvliet, Maximiliaan van Cruyningen, besluit in 1589 een dorp te stichten op een stukje ingepolderd land bij een uitwateringssluis in de buurt van Heenvliet.

Heenvliet heeft dan net een belangrijke bron van inkomsten verloren doordat de rivier de Bernisse totaal is verzand waardoor er geen scheepvaart meer mogelijk is. “Daar werd tol geheven en die inkomsten vielen grotendeels weg”, zegt Nick Werring van het Streekarchief Voorne-Putten.



“Maximiliaan had daar een hele slimme een oplossing voor: hij wilde Heenvliet opnieuw gaan bouwen maar dan op een andere locatie.” Een stukje verderop wordt een nieuw sluisje aangelegd om het overtollige water uit de polders in de Maas te lozen. “De nieuwe nederzetting moest ook een nieuwe naam krijgen”, aldus Werring. “Het zou Nieuw Heenvliet moeten worden, maar het werd uiteindelijk Nieuwesluis.”

Inwoners van Heenvliet voelen weinig voor een verhuizing naar Nieuwesluis. Maar een rijke handelaar in ivoor uit Delft ziet de locatie wel zitten. Deze Cornelis van Coolwijck laat in 1591 landhuis De Oliphant bouwen. Het is lang één van de weinige huizen in Nieuwesluis. “Er kwam wel een veerhuis en een zalmhuis, maar voor de rest bleef de bebouwing eigenlijk achter”, zegt Werring.

Nieuwesluis gaat pas echt groeien als het Kanaal door Voorne vanaf 1827 wordt gegraven. In 1830 wordt deze nieuwe verbinding van Rotterdam met de Noordzee in gebruik genomen. Het Kanaal door Voorne heeft bij Nieuwesluis een sluis die uitkomt in de Brielse Maas. Dat is een schutsluis voor de scheepvaart en dus niet de naamgever van het dorpje Nieuwesluis. Deze nieuwe sluis ligt wel ongeveer op dezelfde plek als de uitwateringssluis uit de zestiende eeuw.



De duizenden schepen die jaarlijks door het Kanaal door Voorne varen en moeten wachten bij de sluis, zorgen voor bloei in Nieuwesluis. Er komen cafés en er worden nieuwe huizen gebouwd. Het gaat halverwege de 19e eeuw goed in Nieuwesluis.

Op deze foto uit 1962 is goed te zien dat Nieuwesluis gebouwd is rond de sluis in het Kanaal door Voorne dat uitmondt in de Maas:



In 1872 wordt de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen. Door deze nieuwe rechtstreekse verbinding tussen de havens van Rotterdam en de zee wordt het Kanaal door Voorne voor de grote scheepvaart overbodig. Er komen veel minder schepen door het kanaal. De handel in het ongeveer 300 inwoners tellende Nieuwesluis neemt daardoor af.

De aanleg van de Europoort en de Botlek maakt een compleet einde aan het dorpje Nieuwesluis. Het dorp moet plaats maken voor het Hartelkanaal en de Seinehaven.

Op de dijk tussen het Hartelkanaal en het Voedingskanaal laat Nick Werring zien waar Nieuwesluis lag:



Het dorp Nieuwesluis wordt eind jaren zestig afgebroken. Landhuis De Oliphant blijft als laatste staan. “Eerst lag het op een hoger gelegen deel, maar door de werkzaamheden voor de industrie kwam het in een put te leggen”, legt Werring uit.

Het is niet de eerste keer dat De Oliphant met sloop wordt bedreigd. In de loop van de jaren heeft het verschillende eigenaren gehad. In 1772 is het grond verbouwd tot een nog luxer buitenverblijf. Vanaf 1899 is het in gebruik als melkfabriek voor de NV Hollandia, Hollandse Fabriek van Melkproducten.

Plannen voor sloop

In 1918 komt De Oliphant in bezit van notaris Korteweg uit Heenvliet. Hij wil het afbreken, maar daar steekt de Vereniging Hendrick de Keyser een stokje voor. Deze landelijke vereniging zet zich in voor het behoud van historische gebouwen. Bij een restauratie in 1930 is het volledig een woonhuis geworden. De Duitsers dreigen tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 landhuis De Oliphant te slopen. Ook dat wordt ternauwernood voorkomen.

De oprukkende industrie slokt Nieuwesluis en uiteindelijk toch ook De Oliphant op. Maar omdat De Oliphant inmiddels monument is, mag het niet zomaar worden afgebroken. Sinds 1953 is de familie Van Everdingen eigenaar van het landhuis. Zij voeren in de jaren zestig een lange juridische strijd met de gemeente Rotterdam over de toekomst van De Oliphant.

1974: De Oliphant tussen de oprukkende industrie



De sloop van Nieuwesluis begint. De aanleg van de Botlek vordert. Landhuis De Oliphant blijft staan. Zo wordt het eerste gebouw van Nieuwesluis ook het laatste.

Het Botlekgebied was al genaderd tot de achtertuin, maar het kasteeltje stond er toen nog. In z’n uppie. Nick Werring

Uiteindelijk komen de eigenaar en de gemeente Rotterdam tot een overeenkomst.

Rotterdam koopt De Oliphant. Het pand zal worden afgebroken en op een andere plek worden herbouwd. In 1975 wordt het eerste en laatste huis van Nieuwesluis steentje voor steentje afgebroken.

Containers vol stenen gaan naar Rotterdam-Charlois. Aan de Kromme Zandweg wordt De Oliphant weer opgebouwd. Op 21 oktober 1977 wordt het daar geopend. Oude inwoners van Nieuwesluis en Heenvliet vinden het nog altijd jammer dat De Oliphant niet in de buurt is herbouwd.

Nick Werring is bezig met een boek over de geschiedenis van Nieuwesluis. Hij doet archiefonderzoek en praat met mensen die het verdwenen dorp nog in hun herinnering hebben. Mensen met verhalen over Nieuwesluis kunnen zich melden bij het Streekarchief Voorne-Putten.