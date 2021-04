Actie tegen spoofing. Check altijd of bank echt heeft gebeld!

Wees op uw hoede als u door uw bank wordt gebeld! Met name oudere mensen worden steeds vaker het slachtoffer van spoofing. Vaak blijkt een bankmedewerker een crimineel te zijn die erop uit is bankrekeningen te plunderen.

Het slachtoffer ziet op zijn telefoon het nummer van zijn of haar bank verschijnen. Maar dat is niet zo. Het is een crimineel, die het slachtoffer wijsmaakt dat er iets vreemds met zijn of haar rekening aan de hand is.

De nepbankmedewerker ontfutselt vervolgens de pincode van de bankpas en overtuigt het slachtoffer ervan dat hij of zij de bankpas voor de deur moet neerleggen. De pas wordt dan even later opgehaald. Vervolgens wordt de limiet van de rekening verhoogd en leeggehaald.

Of het slachtoffer wordt aangeraden het banksaldo over te maken naar een “veilige” kluisrekening. Dat is echter de bankrekening van een zogenoemde geldezel.

Dat is vaak een jong persoon, die door criminelen wordt betaald om zijn of haar bankrekening voor dat doel ter beschikking te stellen. Van die rekening wordt dan het geld van de slachtoffers gepind. Zo blijven de opdrachtgevers buiten schot.

Politie en justitie zijn nu een actie gestart om jongeren te ontraden geldezel te worden. Ze waarschuwen dat de pakkans groot is en de gevolgen enorm zijn. Bovendien willen ze potentiële slachtoffers waarschuwen voor deze vorm van oplichting.

Want feit is dat een bank niet snel zal bellen en ook nooit om een pincode zal vragen. Dus wees op uw hoede, beëindig het gesprek en controleer of u echt bent gebeld door uw bank! In Bureau Rijnmond beelden van verdachten die in Rotterdam geld pinnen van slachtoffers. Uiteraard in de hoop dat ze worden herkend.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.