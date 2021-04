Jongens die wasbenzine kopen herkenbaar in beeld

Twee waarschijnlijk minderjarige jongens waarmee de politie graag wil praten naar aanleiding van een brand in een school in Schiebroek, worden nu herkenbaar getoond.

In een vorige uitzending van Bureau Rijnmond werden hun gezichten nog geblurd om hen in de gelegenheid te stellen zich te melden. Dat hebben ze niet gedaan en daarom laten we de duidelijke beelden van de twee in een supermarkt in Schiebroek zien.

Het tweetal koopt op oudejaarsavond 2020 in de supermarkt flessen wasbenzine. Een paar uur later is er brand in een school in Schiebroek en daar worden soortgelijke flessen gevonden. Wie herkent het duo?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.