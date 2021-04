Politie zoekt nog twee verdachten van gijzeling en mishandeling

Vier verdachten van de gijzeling en mishandeling van een man zijn inmiddels aangehouden. De politie zoekt nog twee mannen die herkenbaar zijn gefilmd door een camera in een lift.

Het slachtoffer wordt op donderdag 18 februari omstreeks 15.30 uur in de Rotterdamse Zwart Janstraat gedwongen in een auto te stappen, waarna hij naar een woning in de Van de Sluysstraat wordt gebracht.

Daar wordt hij bedreigd en mishandeld. Naar het motief doet de politie nog onderzoek, maar waarschijnlijk hadden de gijzelnemers een conflict met de man en eisten geld van hem.

Na de mishandeling rijden de daders met de gijzelaar terug naar een pinautomaat in de Zwart Janstraat. Het geld geeft de man aan zijn gijzelnemers, die daarna in de auto stappen en wegrijden. Neem contact op met de politie als u de mannen herkent.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.