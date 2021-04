Schaatsbaan Rotterdam is definitief gered: gemeente geeft klap op subsidie

Tijdens het recordseizoen 2019/2020 reden meer dan 200 duizend mensen een rondje op de ijsbaan, maar afgelopen seizoen kwam de organisatie in de financiële problemen door de snelle sluiting. Dankzij de subsidieregeling is de schaatsbaan van de ondergang gered.

Dat de gemeente de subsidie heeft toegekend, is een opluchting voor directeur Tijs Nederlof. "De nood was hoog, want we waren na het afgelopen seizoen door al onze reserves heen. Dankzij snel optreden van de gemeente ziet de toekomst er nu een stuk rooskleuriger uit. Daar zijn we ze dankbaar voor", zegt hij in een verklaring.

Nu de financiële zorgen voorbij zijn, kan de volgende opening gepland worden. Nederlof: "Als we dan weer open gaan, hebben we wel wat in te halen". Hij belooft een spetterende opening. IJs en weder dienende opent de schaatsbaan op zaterdag 27 november 2021 weer de deuren.