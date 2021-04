Video: Zo is het uitzicht vanuit de Zalmhaventoren

De bouwvakkers van de Zalmhaventoren zijn iedere dag letterlijk de hoogst werkende Nederlanders. De toren is nu tussen de 170 en 180 meter hoog, maar nog niet af. Het uitzicht op die hoogte is adembenemend. "Op een heldere dag zie je zo Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de zee vanaf hier."

Als Bas van Hoeven bij het kantoor op de werkplaats staat, overziet hij de bouwloods die op de Zalmhaven 1 staat, zoals de toren officieel heet. "Als er niemand op het puntje van de Euromast staat, dan zijn wij echt op het hoogste punt."

Voor Van Hoeven en zijn collega's breekt een nieuwe fase aan in de bouw van de gigantische toren die uiteindelijk 215 meter hoog moet worden. "We zijn begonnen aan de top. Dus we gaan nu over op een volledig glazen gevel voor de penthouses met twee verdiepingen. In augustus of september verwachten we het hoogste punt te bereiken."

Alle bouwmaterialen worden kant en klaar aangeleverd op de bouwplaats en omhoog gehesen in de bouwloods. Ilja Middelkoop, kraanmachinist van beroep, kijkt goedkeurend naar de knalgele bint die hij zojuist aan de kraan heeft bevestigd. "Dit is een heel leuk project. Deze hoogtes maak je niet veel mee. Zeker niet met deze bouwmethode, dat is zeer zeldzaam."

Bewegende bouwloods

Daarmee doelt Middelkoop op de manier waarop er iedere week een verdieping op het gebouw wordt gezet. Zijn collega Van Hoeven studeert bij BAM op die bouwmethode af. "Dit is pas de vierde keer in de wereld dat er zo gebouwd wordt. In vier dagen bouwen we een verdieping, op de vijfde dag storten we die af met beton. Daarna wordt de loods van beneden af omhoog gekrikt voor de volgende verdieping."

De laatste fase zal iets langzamer gaan, verklapt Van Hoeven, maar is niet minder spectaculair. De verdiepingen worden namelijk omgedraaid geplaatst. "Eerst gaat de loods in 'cabrio-modus'. Dus dan schuift het dak van de loods aan de kant. Dan bouwen we eerst de 62e verdieping, die vijzelen we omhoog en daaronder bouwen we dan de 61e verdieping totdat we bij verdieping 58 zijn. En daarna zakt de loods langs het gebouw weer naar de grond."

De torens naast de Zalmhaven 1 - de Zalmhaven 2 en 3 - krijgen ook steeds meer gestalte. Dennis Neleman is uitvoerder in de Zalmhaven 3 en kijkt trots om zich heen als hij één van de appartementen laat zien. "Het kost wat, maar dan krijg je ook wat."

Dat gevoel van trots bekruipt hem iedere keer als hij naar de drie gebouwen kijkt. "Ik kom zelf uit Rotterdam, dan is het mooi om te zien wat wij hier wegzetten met z'n allen. Dus wat je zegt, ik ben supertrots dat ik hieraan heb meegewerkt. Voorlopig zal dit hier nog wel even staan."

Inrichting op grote hoogte

Nu de appartementen gestalte krijgen, zijn veel toekomstige bewoners al bezig met de inrichting van hun appartement in één van de drie torens. Daarbij krijgen de bouwers een hoop vragen over het omhoog brengen van spullen.

"Mensen vragen ons wel of we spullen met de kraan omhoog kunnen tillen", vertelt Van Hoeven glimlachend. "Maar dat gaat niet. Er wordt aan de binnenkant nog gebouwd, dan kunnen we geen meubels neerzetten, die staan in de weg." Neleman vult aan: "Je zag net de lift, daar moeten mensen het mee doen. Dus ze zijn afhankelijk van hoe groot de lift is, of je moet het via de trap proberen. Maar grote objecten moeten in onderdelen naar boven."

De liefhebber die wil wonen met een uitzicht over de hele regio moet snel zijn en een dikke portemonnee hebben. "Volgens mij is er nog ééntje te koop, maar dan moet je diep in je zakken graaien. En er zijn al mensen die erop aan het azen zijn."