KIJK TERUG: Documentaire Insjallah, over Nida-lijsttrekker El Ouali tijdens de verkiezingscampagne

In november overleed de vader van Nourdin el Ouali. Hij had corona en mocht daardoor niet worden begraven in het land waar hij is geboren: Marokko. Hij ligt nu op de Islamitische begraafplaats in Zuid

"Redacties willen alleen iets met islam als het in de context van een aanslag is, of iets anders lelijks. Dan weten ze je wel te vinden. Je mag het als moslim niet hebben over huizenmarkt of onderwijs." Dat zegt Nida-lijsttrekker Nourdin el Ouali in de documentaire Insjallah die zaterdag op TV Rijnmond wordt uitgezonden. "Als je niet gepeild wordt, kom je niet op tv, als je niet op tv komt, word je waarschijnlijk niet gepeild. Het is echt een gesloten systeem."

Kijk hier de documentaire 'Insjallah - Nida's emancipatiestrijd' terug. De tekst gaat verder onder de video:

De van oorsprong Rotterdamse partij Nida deed dit jaar voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Journalist en documentairemaker Justus Cooiman mocht de campagne van binnenuit vastleggen. De uitslag was voor de emancipatiebeweging erg teleurstellend. Nida behaalde ongeveer 34 duizend stemmen, niet genoeg voor een zetel in de Kamer. Maar van opgeven wil Nourdin el Ouali niks weten: "We zijn nog nooit zo sterk geweest als dat we nu zijn."

Nida werd in 2013 opgericht en behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar later tot ieders verrassing twee zetels in de Rotterdamse raad. De partij wil de positie van moslims in Nederland verbeteren. "De afgelopen 20 jaar is een generatie opgegroeid met de islam en diversiteit als probleem, als gevaarlijk. Nida wil voor de komende twintig jaar een generatie waarbij diversiteit en de islam een inspiratie en de oplossing is."

In de ogen van Nourdin el Ouali zijn moslims niet gelijk aan andere Nederlanders en is een eigen, op de islam geïnspireerde partij, keihard nodig. "Het voelt alsof moslims steeds meer op achterstand worden gezet. Gezien de voorstellen die steeds radicaler worden. Er zijn partijen die beweren dat ze nul moslims willen in Nederland. Dat zijn enge ideeën. Breng dat maar in de praktijk, hoe ziet dat eruit?"

Denk vs Nida

Terwijl er bij de televisiedebatten vooral aandacht is voor de strijd tussen Mark Rutte, Geert Wilders en Sigrid Kaag, speelt in Rotterdam en andere grote steden ook een heel ander gevecht: Denk versus Nida. De twee partijen lijken voor een deel op elkaar en vissen in ongeveer dezelfde vijver met kiezers.

Nida is door de islam geïnspireerd, Denk is een seculiere partij. Nida heeft een meer verbindende toon, Denk bijt feller van zich af. Dat de twee geen vrienden zijn, is een understatement. Dat laat de documentaire Insjallah zien. Volgens El Ouali wordt er achter de schermen "een lelijk spel gespeeld" door Denk.

Verhaal gaat verder onder de video



El Ouali spreekt van smeurcampagnes: "We zouden een 'fetöpartij' zijn." Deze term gebruikt de Turkse president Erdogan voor aanhangers van Fethullah Gülen. Volgens Erdogan zit deze man achter de mislukte coup in Turkije. "Maar we zouden ook aanhanger zijn van de PKK. Het is maar naar gelang welke doelgroep het is met welk verhaal ze komen. Elke keer horen we weer wat en dan denk ik: jeetje wat achterbaks."

Geloof

In diverse wijken met veel stemmers met een migratieachtergrond hangen de borden van Denk en Nida naast, boven of half op elkaar. 'Islam geïnspireerd' staat op de borden die Nida in heel Rotterdam en de rest van Nederland heeft opgehangen. Het geloof is voor de partij heel belangrijk en wordt met trots uitgedragen.

Ook Nourdin el Ouali is een spiritueel mens die zijn vragen en twijfels in de handen legt van God. "Ik vraag aan Allah: als er veel goeds in zit, maak het dan makkelijk voor mij en als het niet goed is, haal het dan bij mij weg. En de uitkomsten zal ik ook dusdanig interpreteren. Als het lukt, dan heb ik vruchtbare grond gevonden. Ik geloof in het lot en dat je het leven door moet komen en je gaandeweg wordt beproefd. Dat zit in successen, maar ook in de mislukkingen, in het falen. Het is een beproeving. Dat inzicht helpt me om een weg door het leven te ploegen."

Waarom Nourdin zich al zeven jaar inzet voor Nida? Politieke betrokkenheid kreeg hij van huis uit niet mee, want "van de politiek had je alleen maar last", was wat z’n vader hem vertelde. Hij overleed in november vorig jaar. "Corona gaf hem het laatste zetje."

Begin jaren '60 behoorde zijn vader tot de eerste lichting arbeidsmigranten die naar Nederland kwam. Een groep die volgens El Ouali nooit echt heeft meegeteld. "Maar daar klaagden ze niet over. Mijn vader was te gast in Nederland en gedroeg zich ook als gast. Niet te veel herrie maken, niet te ingewikkeld zijn. Hij zou misschien ooit wel terugkeren naar Marokko." Hoe anders is dat voor de generatie van Nourdin en zijn kinderen.

Verhaal gaat verder onder de video



Nourdin’s vader was analfabeet en heeft nooit een opleiding kunnen afronden. Maar hij werkte altijd hard en had verschillende zaakjes. Een inspirerend voorbeeld, zegt Nourdin bij het graf van z’n vader. Wat Nourdin vooral meekreeg was het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Mensen zonder paspoort of Rotterdammers die in armoede leefden. Hij herinnert zich nog goed: "Mijn vader was bekend als ome Chaib, hij zorgde voor de mensen. In zijn winkeltje stonden er altijd meer mensen achter de toonbank dan ervoor. Eerst kregen de mensen wat te eten voor ze boodschappen gingen doen."

"Eén zetel zeker", zegt El Ouali voorafgaand aan de verkiezingsavond. Hij lijkt er nog van overtuigd dat het gaat lukken. "Het kan ook zijn dat we het niet redden, maar dan is het net niet. Daar heb ik ook berusting in, dan is de tijd nog niet rijp. Maar we moeten nog wel door. Mijn visie is: we kijken ver voorbij 17 maart. Succes valt of staat niet met de uitslag, hoewel ik hoop dat we geen vertraging oplopen."