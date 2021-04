Suzanne uit Barendrecht wacht niet langer af en loopt haar eigen marathon

Wachten tot oktober is voor Suzanne geen optie, 3 april loopt ze haar allereerste marathon. "Ik geloof niet helemaal dat we in oktober daadwerkelijk de marathon kunnen lopen. Ik wil het al ontzettend lang, dus ik dacht nu: ik ga het gewoon zelf doen", vertelt Suzanne. Vorig jaar trainde ze al tot 30 kilometer voor de marathon. Dit jaar heeft ze tot dezelfde afstand getraind. "Die laatste twaalf kilometer moet ik er nog uitpersen."

Sophia Kinderziekenhuis

Met haar individuele marathon haalt Suzanne geld op voor het goede doel. "Ik ben een actiepagina gestart voor stichting Vrienden van het Sophie van het Sophia Kinderziekenhuis." Op de pagina kan iedereen doneren. "Ik zit inmiddels over de 1.100 euro heen." Nu de marathon dichterbij komt, neemt de druk bij Suzanne langzaam toe. "De zenuwen beginnen te komen, maar ik heb er wel heel erg veel zin in." Om 10.30 gaat Suzanne van start. "Ik hoop het in 3,5 uur te lopen."

Sinds het uitstellen van de marathon vorig jaar is Suzanne blijven trainen. "Ik heb in weer en wind buiten rondjes gelopen." Voor haar eigen marathon heeft ze een route uitgestippeld door onderdelen van haar favoriete rondjes aan elkaar te plakken. Daarmee komt ze uit op de gewenste afstand. "Ik start hier vanaf mijn huis in Barendrecht en dan loop ik via Rotterdam richting Portland. Dan via Portland weer door Barendrecht richting Zwijndrecht. Daarna langs Heerjansdam, Ridderkerk en weer terug naar Barendrecht."

Bij de start van Suzanne klinkt geen Lee Towers met 'You never walk alone'. "Het is wel eventjes wat anders. Het wordt gewoon m'n horloge aan en gaan." De vriend van Suzanne loopt vanaf het 30 kilometerpunt 5 kilometer met haar mee. Langs de kanten zullen geen duizenden mensen staan die haar aanmoedigen, maar aan support is geen gebrek. "Familie, schoonfamilie en vrienden staan langs de kant."