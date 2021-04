Hugo Borst en Manon Melis te gast in FC Rijnmond

Deze week werd bekend dat Feyenoord komend seizoen deelneemt aan de eredivisie voor vrouwen. Voormalig international Manon Melis is een van de initiatiefnemers voor de entree van Feyenoord in de hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal. De Rotterdamse was jarenlang topscorer aller tijden van Oranje en werd twee jaar geleden voorbijgestreefd door Vivienne Miedema.

Sparta-supporter Hugo Borst is er om over Sparta en Feyenoord te praten. De columnist van het AD en presentator van Langs de Lijn heeft zijn bestseller boek uit de jaren '90 over Feyenoord 'De Coolsingel bleef leeg' opnieuw uitgegeven. Voor Hard Gras volgde Borst in 1995/1996 een heel jaar Feyenoord op de voet en beschreef hij wat er allemaal mis ging bij de club.

Verder zal er een vooruitblik zijn op het voetbalweekend met Sparta-PEC Zwolle en Feyenoord-Fortuna Sittard. De trainers Dick Advocaat en Henk Fraser komen aan het woord.

FC Rijnmond begint om 17:20 uur en is uiteraard te zien op TV Rijnmond. Daarnaast zal de uitzending ook de volgen zijn via deze site en op YouTube Live.