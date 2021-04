Liveblog: Nog maar één coronavaccin na positieve test in het laatste halfjaar, Schaatsbaan Rotterdam definitief gered

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vrijdag 2 april.

Lees hier alle updates van donderdag 1 april terug.

• RIVM meldt dat je nog maar één coronavaccin hoeft te halen als je in de laatste zes maanden positief bent getest.

• Wanneer het verblijf op Curaçao niet noodzakelijk is, worden mensen opgeroepen het eiland te verlaten .

• Schaatsbaan Rotterdam is definitief gered