Vernieuwing jeugdopleiding en scouting Feyenoord is een eerste aanzet; het wachten is op een reorganisatie

Een fysieke bijeenkomst had natuurlijk de voorkeur gehad. Het nieuwe scoutingsteam van Feyenoord is rond. Vijf man sterk. Vanwege de coronapandemie wordt het een grote online bijeenkomst, waar alle scouts samen met Frank Arnesen en aanstaand hoofdtrainer Arne Slot de koppen bij elkaar steken. Feyenoord wil doorpakken, met organisatorische wijzigingen op alle fronten.

Dat dit niet altijd even snel gaat, heeft het verleden wel bewezen. Het besluit over Feyenoord City en de komst van een investeerder valt pas in de zomer. Maar met de wijzigingen in de scouting en jeugdopleiding worden nu, in het voorjaar, al slagen gemaakt. Het zijn babystapjes, terwijl de club eigenlijk met grotere snelheid zou moeten veranderen. Dat de complexe en uitgebreide organisatiestructuur bij Feyenoord op de schop moet, is al langer de wens. Maar het is een begin.

Bij de Feyenoord Academy is de verandering inmiddels ook bittere noodzaak. Het aflopende contract van Stanley Brard is niet verlengd. Dat was ook al het geval geweest als hij niet een e-mail met aanbevelingen van ontslagen naar de verkeerde persoon had gestuurd. Frank Arnesen werd na zijn aanstelling als technisch directeur ook verantwoordelijk gesteld voor het op papier zetten van de visie en manier van werken op Nieuw Varkenoord, de naam van het nieuwe jeugdcomplex van de Rotterdammers, De visie van de Deen kwam niet overeen met die van Brard.

Niet alleen het contract van Brard is onder de loep genomen, dat gebeurt standaard met alle aflopende verbintenissen van spelers en trainers. De aanbeveling van Brard om afscheid te nemen van Melvin Boel, Ulrich van Gobbel, Remco Schol en Mark Onderwater is alleen in het geval van Schol overgenomen. Mark Onderwater heeft een nieuw contract aangeboden gekregen, maar ziet daar zelf van af vanwege een verschil van inzicht over de te varen koers in de toekomst. Melvin Boel en Ulrich van Gobbel blijven als jeugdtrainer verbonden aan de Feyenoord Academy.

Met Rini Coolen wordt gesproken over de rol van hoofd jeugdopleidingen. Hij is de beoogde opvolger van Stanley Brard, al is dat nog niet in kannen en kruiken. Als dit doorgaat, zou Koen Stam de functie van Coolen als hoofdtrainer van Feyenoord onder 21 overnemen.

Één speelwijze bij Feyenoord, van de jongste jeugd tot aan het eerste elftal

Wat is nu die nieuwe visie en manier van werken op Nieuw Varkenoord? Binnen heel Feyenoord, van de jongste spelers tot en met de O18/O21 en het eerste elftal, moet de speelwijze overeen komen. Aanvallend dominant pressievoetbal, met vleugelaanvallers. Bij eenzelfde manier van spelen hoort eenzelfde manier van trainen. Fysiek én mentaal.

Ook de scouting moet werken in lijn met de beoogde speelwijze van het eerste elftal. Het is niet voor niets dat Arne Slot bij alle online bijeenkomsten over het volgend seizoen aansluit. Het gebruik van data en de ogen van de scouts moeten hand in hand gaan. Soms kan een speler via data op de radar komen, soms is het vanuit het eigen netwerk van de scouts. Beide methodes moeten elkaar gaan versterken.

Alles moet in het teken staan van het opleiden van spelers voor het eerste elftal. Volgens de directie is dit de snelste manier om waarde te creëren. Zelfopgeleide spelers doorontwikkelen en dan verkopen. Algemeen directeur Mark Koevermans gaf het een jaar geleden nog aan . Het nieuwe stadion van Feyenoord moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer financiële slagkracht te krijgen. Maar dé manier om financieel sprongen te maken is door spelers te verkopen én structureel Europees voetbal te spelen, liefst tot na de winterstop.

Meerdere partijen hebben interesse om in Feyenoord te investeren

Een andere manier om aan geld te komen is de inmiddels bekende zoektocht naar een externe investeerder. Het minderheidsaandeel van 49% van de club is te koop. De bovengenoemde technische koers is niet bespreekbaar, net als zaken als het clublogo, clubkleuren en de naam van Feyenoord. Maar bij alle andere organisatorische zaken zou de geldschieter een flinke vinger in de pap krijgen.

Wat krijgt die financierder er voor terug? Uiteindelijk moet Feyenoord vanwege de financiële impuls een betere organisatie neerzetten, met een betere jeugdopleiding, betere spelers op het veld en dus betere prestaties. De worst die Feyenoord aan een geldschieter voorhoudt is het vooruitzicht op deelname aan de Champions League, om zo snel een return on investment te behalen.

Dat hier een Engelse term wordt gebruikt is niet raar. Er hebben zich meerdere partijen gemeld bij Feyenoord en de zakenbank Lazard. Die bank heeft geïnventariseerd hoe serieus de interesse van de investeerders is. En of de partij bereid is om te investeren onder de door Feyenoord gestelde voorwaarden. Meerdere partijen zijn volgens Lazard serieus genoeg om naar de volgende fase te gaan. Één partij wil hierbij gaan tot een bedrag van 130 miljoen euro.

Dat betekent dat een delegatie van Feyenoord in dit voorjaar daadwerkelijk om tafel gaat met diverse partijen. Ingewijden laten weten dat dit nog wel een proces van enkele maanden is. De daadwerkelijke investering, als het al zover komt, zal pas richting de zomer plaatsvinden.

Gemeenteraad wil meer informatie over Feyenoord City

Het valt dan samen met het besluit rondom Feyenoord City. Vorige week liet Mark Koevermans in FC Rijnmond nog weten dat het allerminst zeker is dat er groen licht wordt gegeven voor het nieuwe stadion. Het is momenteel fifty-fifty, zegt de algemeen directeur.

Kijk hieronder FC Rijnmond terug, waarin Feyenoord-directeur Mark Koevermans te gast was. Hij praatte samen met presentator Bart Nolles en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel over de situatie bij Feyenoord.

Waar hangt het nog vanaf? De financiering moet rond zijn. De businesscase moet een hoger potentieel hebben dan de vastgelegde 25 miljoen. En alles moet gebouwd worden binnen de begrote bouwkosten. Het zijn de zogenoemde drie stoplichten. En momenteel staan ze alle drie nog altijd op rood.

“Het is niet zo dat we helemaal geen vorderingen maken, er is echt wel vooruitgang,” zegt Koevermans. In december stonden de seinen ook nog op rood, maar de algemeen directeur meldt dat er wel degelijk ontwikkelingen zijn. “We hebben een jaar de tijd gevraagd, tot aan de zomer. Geef ons die tijd ook alsjeblieft,” vraagt de directeur.

Een delegatie van Feyenoord heeft eind maart een bijpraatsessie gegeven aan het Rotterdamse college. De Rotterdamse gemeente steekt veel geld in de gebiedsontwikkeling op Zuid, waar het nieuwe stadion het essentiële onderdeel van is. Maar waar de wethouders wel de meest recente informatie krijgen, steekt het de raad dat zij niet ook meteen worden meegenomen in de informatievoorziening.

Onder andere Leefbaar Rotterdam, de grootste oppositiepartij, zal opnieuw vragen of de Raad óók de laatste stand van zaken vanuit de club mag krijgen. Maar het liefste zouden zij willen dat het college en de club dit inmiddels uit zichzelf zouden doen. Het is niet voor het eerst dat zij een informatieachterstand ervaren.

Hoe moet het nu verder met Feyenoord?

Of het nu gaat om de onrust bij de koers van de jeugdopleiding, het slepende stadiondossier of de zoektocht naar een externe geldschieter; Feyenoord komt maar moeizaam tot verandering. Het achterliggende probleem bij alle problemen? De organisatiestructuur.

Bij Feyenoord hebben zoveel verschillende mensen invloed en een formele stem binnen de organisatie, dat het enorm vertragend werkt. Er is een voetbalclub en een stadion met een eigen directie en Raad van Commissarissen. Bij de RvC van de voetbalclub zijn er twee zetels beschikbaar voor de Vrienden van Feyenoord. En boven dat alles is een Stichting Continuïteit (Stico) in het leven geroepen. De vijf mannen in de stichting beheren onder meer het zogeheten ‘gouden aandeel’ en heeft daarmee bijzondere zeggenschap over de club.

Bovenste alinea zegt al genoeg: deze organisatiestructuur is veel te ingewikkeld. Met zoveel mensen die een formele stem hebben, is het logisch dat er in de besluitvorming uiteindelijk geen beslissingen genomen worden. Op zich erkent iedere partij wel dat dit probleem er is, maar om zelf als eerste de stap opzij te zetten… Dat is tot op heden een te grote stap gebleken.

Het definitief in elkaar schuiven van de organisaties van de voetbalclub en het stadion is de eerste cruciale stap, waarover al langer gesproken wordt. Er moet één structuur komen onder één NV, met één directie, één controlerende RvC en één begroting. De eventuele overwaarde vanuit die begroting zou dan altijd naar de voetbalclub toe vloeien, zodat het gebruikt kan worden om waarde op het veld te creëren.

Het is de bedoeling dat er bij de samengevoegde organisatie een vijfkoppige directie komt: een algemeen directeur, technisch directeur, financieel directeur, commercieel directeur én een stadiondirecteur. Juist in de huidige problematische financiële situatie van zowel stadion als club, is de tijd rijp voor een enorme reorganisatie. De vraag is wie het clubbelang laat prevaleren boven het eigen belang. Wie durft zelf de stap opzij te zetten en ziet in dat de club gered kan worden middels een nieuwe organisatiestructuur? Anders zet Feyenoord weliswaar (relatief kleine) stappen in de jeugdopleiding en het scoutingsapparaat, terwijl passen met zevenmijlslaarzen nodig zijn voor een betere toekomst.