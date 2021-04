Werk ligt twee dagen stil bij grootmetaal in de regio

Medewerkers in de grootmetaal in onze regio leggen komende dinsdag en woensdag het werk neer. Dat moet de druk op werkgeversorganisatie FME vergroten, zeggen de bonden.

Het gaat onder meer om Fokker Papendrecht, VDL RPI Metaal in Hendrik-Ido-Ambacht en Coatinc en FN Steel uit Alblasserdam.

Volgens Jan Meeder van FNV Metaal blijkt uit de jaarcijfers van 2020 dat, ondanks corona, veel bedrijven in de sector een goed jaar achter de rug hebben. "Ze kunnen zich niet meer verschuilen achter de coronacrisis."

Vakbonden en werkgevers zijn al sinds september in gesprek over een nieuwe cao. "Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van omgerekend 1,1 procent per jaar, terwijl de inflatie bijna 2 procent is. Dat is dus volstrekt onvoldoende."

Sinds begin dit jaar wordt er op steeds wisselende plekken gestaakt in de metalelektro, de voormalige grootmetaal. Tot nu toe zijn in die tijd duizenden stakers ingeschreven. Vanwege corona gebeurt dat in staakstraten, waar de actievoerders met de auto doorheen rijden.

In de metalelektro werken 160 duizend mensen.