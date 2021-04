Podcast Feyenoord: 'Het is makkelijker creatief scouten met een lege portemonnee'

In onze wekelijkse podcast over Feyenoord blikken Dennis van Eersel en Sinclair Bischop vooruit op de komende thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard en bespreken ze de talrijke ontwikkelingen binnen de club. Zo begint de afdeling scouting weer serieuze vormen aan te nemen.

Een goede zaak, al moet Feyenoord komende zomer vermoedelijk nog zeer creatief zijn in het binnenhalen van nieuwe spelers. "Maar soms is dat juist makkelijker als je weinig geld hebt," zegt Sinclair Bischop in de podcast. "Toen er geld was, werd bijvoorbeeld een Haps gehaald voor 6 miljoen. Als er geen geld is, wordt er eerder gekeken of je zelf al een toekomstige linksback in huis hebt, zoals met Malacia. Als je creatief wilt zijn en met verrassende namen aankomen, dan helpt het soms juist als je minder geld te besteden hebt."

Op sportief gebied houdt Dennis van Eersel hoop dat de play-offs nog ontlopen kunnen worden. "Het kan na dit weekend weer allemaal anders zijn, als Vitesse verliest bij Twente en Feyenoord wint van Fortuna. Tegen FC Emmen was het eigenlijk ook al zo dat Feyenoord zich geen misstap kon veroorloven, dat is nu helemaal zo. Het is al twee voor twaalf geweest."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!