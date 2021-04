Geen bewijs voor fout van agent bij ongeluk in Spijkenisse

Een agent van het korps Rotterdam-Rijnmond kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een ongeluk bij de achtervolging van een scooter in Spijkenisse vorig jaar. Er is niet genoeg bewijs, volgens de Rijksrecherche. De bestuurder van die scooter raakte bij het ongeluk zwaargewond.

Op 25 augustus 2020 zag de agent bij metrostation Heemraadlaan een stel jongens staan bij twee scooters. De jongens gingen er meteen vandoor. Omdat de scooters geen kentekenplaten hadden, kreeg de agent het idee dat de scooter was gestolen.

Tijdens de achtervolging van een van de scooterrijders besloot de agent een 'lichte tik' met de auto te geven tegen de scooter. Uit camerabeelden bleek dat dit geen effect had. Daarna gaf de verdachte ook nog een trappende beweging naar de politieauto, laat het Openbaar Ministerie weten.

"Kort daarna reed de agent weer naast de scooterrijder. Die verloor even later de controle over het stuur en botste tegen een boom", schrijft het OM verder. De bestuurder van de scooter droeg geen helm.

Volgens het Openbaar Ministerie 'zocht de agent tijdens de achtervolging de grenzen op van het toelaatbare van zijn bevoegdheden'. Maar omdat de exacte oorzaak van het ongeluk niet vast is komen te staan, is er geen bewijs dat de agent verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ongeluk.

Het slachtoffer is na het ongeluk kunstmatig in coma gehouden. Vanwege de privacyregelgeving kan justitie niet zeggen hoe het nu met het slachtoffer gaat.