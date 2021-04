Pasen en hazen in Chris Natuurlijk van 3 april

Samen met boswachter Thomas speurt Chris Natuurlijk in de Biesbosch naar hazen. Hoog boven hun hoofden zingt de veldleeuwerik.

Tien pocheert een eitje op het dak

Kakelvers is het eitje dat Tineke de Lange pocheert op de DakAkker in het centrum van Rotterdam. De eitjes komen van de kippen die sinds vorig jaar zomer op de dakboerderij bovenop het Schieblock scharrelen. Dakboer Wouter valt met zijn neus in de boter, want hij mag het speciale vegetarische paasgerecht van Tien kookt vegetarisch met gegrilde asperges, mayonaise van daslook, gepofte paprika én een perfect gelukt gepocheerd eitje, proeven. O ja, hond Bep is er - als altijd - als de kippen bij......

Paasbloemen

Narcissen en sleutelbloemen zijn echte paasbloemen. In de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid vertelt botanicus Melitta van Bracht over de mythen en legenden die bij deze lentebloeiers horen.

Ode aan het ei

Zachtgekookt, hardgekookt, gepocheerd of liever gebakken? Guus Luijters vertelt in Chris Natuurlijk over zijn liefde voor het ei en over het boekje Ode aan het ei dat hij samen met zijn dochter Sara schreef.

Zaterdag 3 april van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.