Bokser Artjom Kasparian ziet Olympische droom uiteen spatten en wordt daarom prof

De Olympische Spelen in Tokyo later dit jaar gaan aan de neus van Artjom Kasparian voorbij. En dus richt de Rotterdammer zich eerder dan de bedoeling was op een carrière als profbokser.

Kasparian kan zich als amateur niet meer kwalificeren voor het grootste sportspektakel van de wereld in Japan. En dat is een grote klap. "Het kwalificatietoernooi is gecanceld, daardoor kan ik me niet meer plaatsen", baalt Kasparian, die bij een eerdere poging om naar Tokyo te gaan nipt verloor.

Droom weg

"Het is heel leuk dat ik prof word, maar ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen. Acht jaar lang ging ik 's avonds naar bed met de ambitie om op de Spelen te boksen. En dan ineens: BAM! Droom weg!"

Kasparian geeft toe dat hij tijd nodig heeft gehad om zichzelf te motiveren om weer door te gaan. Maar die motivatie is weer helemaal terug. "Ik wil wereldkampioen worden in het profboksen", zegt hij gedecideerd.

Uitgelachen

Dat weten ook zijn trainingsmaten bij boksschool Van 't Hof. "Op de eerste dag dat ik kwam trainen vertelde ik in de kleedkamer dat ik wereldkampioen wilde worden. Ik werd uitgelachen. Zou ik ook hebben gedaan als iemand daar voor het eerst komt trainen", lacht hij.

Maar eigenlijk vindt Kasparian het een heel realistisch doel. "Goede amateurs eindigen meestal ook wel in de wereldtop als profbokser."

Op 16 april staat Kasparian in Rotterdam voor het eerst als prof in de ring.