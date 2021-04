Rotterdamse kunstenaar maakt grote muurschildering van Nederlandse Songfestival-inzending

Het Eurovisie Songfestival blijft na het liedjesfestijn in mei zeker nog een jaar 'hangen' in Rotterdam. De Rotterdamse kunstenaar Tymon de Laat begint zaterdag met zijn muurschildering van de Nederlandse kandidaat Jeangu Macrooy. Het werk komt te hangen bij Rotterdam Ahoy, waar het Songfestival wordt gehouden.

De Laat maakt een zogeheten mural. "Het is zeker een toffe klus", zegt hij. In een aankondigingsvideo van het Eurovisie Songfestival kwam een muurschildering van De Laat voorbij. Toen is het balletje gaan rollen en kwam de kunstenaar aan deze opdracht. "Het thema van het Songfestival, Open Up, past heel erg bij mijn werk: de nieuwsgierigheid naar de maatschappij, het reizen en de inclusiviteit."

Luister hieronder naar het volledige interview met de Rotterdamse kunstenaar Tymon de Laat. De tekst gaat verder onder het fragment:

Twee weken geleden heeft De Laat een fotoshoot gehad met Macrooy. Van die shoot maakt hij een portret van de Nederlandse inzending. "Er zitten ook referenties in het werk, die gaan over zijn liedje. Bijvoorbeeld een half centje dat niet te breken is." Omdat kleuren een belangrijke rol spelen bij het Songfestival en in zijn eigen werk, maakt De Laat zijn mural extra kleurrijk.

'Niet zeuren, maar kleuren!'

De Laat heeft zijn plan aan Macrooy, het management, de organisatie van het Songfestival en de pandeigenaar laten zien. "Ze waren allemaal enthousiast. Ik heb geen aanpassingen hoeven maken. Alles staat op groen", vertelt De Laat.

Tot 19 april heeft de Rotterdammer de tijd om zijn mural van 24 bij 20 meter af te schilderen. Hij hoopt dat mensen naar zijn werk komen kijken. Maar eerst moet De Laat met de kwast in de weer: "Niet zeuren, maar kleuren!"