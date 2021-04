Roeiers gewond bij botsing tussen twee roeiboten op Delftse Schie

Bij een ongeluk met twee roeiboten op de Delftse Schie is vrijdagmiddag een aantal roeiers gewond geraakt. De twee schepen van roeiverenigingen uit Delft kwamen met elkaar in botsing.

Volgens de brandweer hebben de gewonden vooral onderkoelingsverschijnselen. Eén slachtoffer is met botbreuken naar het ziekenhuis gebracht, zegt Jill Oudshoorn, voorzitter van de Delftse Studenten Roeivereniging Proteus-Eretes.

De andere roeiboot is van de Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga. De geschrokken voorzitter Job van Vliet zegt dat er in zijn boot een lichtgewonde met onderkoelingsverschijnselen is.

Naar de toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan. Maar voorzitter Oudshoorn van Proteus-Eretes had het er over dat 'beide boten een beetje onhandig zijn geweest'.